申購人氣王保健品大研生醫今（9）日以承銷價每股158元正式掛牌上市，上市前公開承銷申購吸引46萬人參與，凍結市場資金達726.9億元，創下今年新高紀錄。今日大研生醫開盤188元，盤中最高達到226.5元，收盤219元，漲幅達39%，成食品類股股后。大研生醫此次上市前公開承銷，中籤率僅1.44%，無論是申購人數或凍結資金規模，均創下今年目前以來新高紀錄，奪下年度申購人氣王，顯示市場對公司未來發展前景的高度看好。「上市只是起點」，大研生醫董事長張家銘說，未來善用台灣資本市場的資源與優勢，「你健康，我安心」的核心理念，逐步邁向更大的國際舞台，積極尋求投資與併購合作機會，為股東創造長期穩健報酬。台灣證券交易所總經理李愛玲指出，大研生醫展現了專業優勢並持續拓展經營版圖，自己也是大研生醫產品的使用者，同時期許大研生醫持續推出更優質的產品。大研生醫2025年上半年營收為新台幣7.89億元，稅後淨利1.43億元，每股稅後盈餘為2.4元，較前一年度分別大幅成長50.57%及4,098.5%，經營成效相當亮眼。近五年年均營收複合成長率（CAGR）高達88%，展現強勁的成長動能。隨著下半年電商旺季到來，公司營收獲利成長動能可望延續。大研生醫主要產品涵蓋三高保健、視力保健、益生菌等多元產品線，致力於為消費者提供專業的健康管理解決方案。此外，大研生醫積極發展國際市場，已於日本成立子公司展開營運，並積極拓展澳洲等亞太市場，透過跨境電商進軍東南亞。