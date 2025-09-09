開學季最療癒的「戰鬥力補給」來了！7-11自9月17日起推出「小熊維尼系列白色森活」集點活動，還有迪士尼人氣角色熊抱哥也來助攻，全系列周邊逾60款只要169元起，夏季消暑必收「PVC透明飲料提袋」「立體造型冰壩杯」。並且曼迪傳播將在9月13日起至10月13日於夢時代購物中心8樓時代會館舉辦「曼迪動漫市集」，活動網羅年度話題動畫周邊，還有粉絲最愛拍照打卡牆，動漫迷們記得衝一波！
自9月17日下午3點起，7-11全台門市會員不限消費金額可加購任一款週邊，超過60款超萌選擇。推薦純白簡約「復古翻頁鐘」，打瞌睡維尼設計與復刻翻頁造型超吸睛；「積木堆堆樂」訓練手眼協調能力，讓大小朋友玩得不亦樂乎，壓力瞬間OUT！還有機車族必備「雨傘造型機車手機架」，以及「造型保溫瓶」、「15吋平板筆電包」、「陶瓷杯壺組」、「三合一磁吸充電盤」、「公仔造型街燈」等。
小熊維尼與熊抱哥黃、粉雙熊搭配同樣吸睛！像是有草莓香氣「抱枕毯」，還有雙人無線合唱的「趣味藍牙麥克風」，再加上「立體造型冰壩杯」、「中筒襪」、「浴巾」等多樣選擇，實用度百分百，療癒指數更是爆表。另外，千萬不能錯過無限玩具出品的「小熊維尼雲朵下的朋友們」絨毛掛飾，雨衣角色耳朵造型設計還能自由穿脫；同步推薦中元恐怖系列「小熊維尼星夜幽靈」夜燈公仔，共有7種款式，小熊維尼和朋友們變成發光小幽靈。
🟡全店「小熊維尼系列白色森活」集點活動
📍活動日期：門市快閃購9月17日15:00起至2025年9月28日(日) 24：00止。單筆消費不限金額報會員手機直接買；集點卡預購，9月29日下午3點起至11月4日 24：00止。會員集滿6點可加價購1款。
◾復古翻頁鐘：1999元
◾陶瓷碗二入組：加價購299元
◾陶瓷杯壺組：加價購799元
◾積木堆堆樂：加價購599元
◾陶瓷餐盤二入組（共2款，款式隨機）：加價購449元
◾造型含蓋馬克杯320ml：加價購399元
◾竹蓋置物收納盒：加價購449元
◾雙材質涼被：加價購899元
◾限量床包三件組：加價購699元
◾PVC透明飲料提袋（共3款，款式隨機）：加價購169元
◾雨傘造型機車手機架：加價購369元
◾15吋平板筆電包：加價購399元
◾限量造型保溫瓶：加價購499元
◾造型擦手巾二入組：加價購299元
◾Traveler’s Choice前開式21吋行李箱：加價購1799元
◾雙面文青袋（共2款）：加價購399元
◾吸水大浴巾：加價購299元
◾三合一磁吸充電盤：加價購799元
◾公仔造型街燈：加價購499元
◾八合一MAX行動電源：加價購1599元
◾真無線藍牙耳機：加價購499元
◾360度摺疊磁吸支架：加價購399元
◾立體造型冰壩杯 附吸管（共2款）：加價購549元
◾單人折疊椅：加價購699元
◾抱枕毯（共2款）：加價購599元
◾趣味藍牙麥克風（共2款）：加價購699元
◾砂鍋2.25L：加價購899元
◾浴巾2入組：加價購399元
◾中筒襪3雙組（共2款）：加價購169元
◾維尼長毛大玩偶（共2款）：12吋加價購299元；22吋加價購799元
◾16吋坐姿維尼家族置物玩偶（共3款）：加價購399元
◾蜜蜂維尼造型包：加價購299元
◾12吋維尼頭型厚玩偶（共3款）：加價購199元
◾可動大公仔存錢筒：加價購1999元
◾小熊維尼雲朵下的朋友們（共5款）：單入（隨機）加價購349元／款；四入（隨機不重覆）加價購1399元／款
◾經典維尼磁浮公仔：加價購3499元
◾場景公仔：加價購799元
◾後背包（共2款）：加價購899元
◾兩用側背包（共2款）：加價購799元
◾側背包（共2款）：加價購799元
◾短夾（共2款）：加價購599元
◾零錢包（共2款）：加價購399元
◾小熊維尼星夜幽靈（共7款）：單入（隨機）加價購179元／款；六入（隨機不重覆）加價購1099元／款
此外， 曼迪傳播將於9月13日起於夢時代購物中心8樓時代會館舉辦「曼迪動漫市集」！活動網羅年度話題動畫《Silent Witch沉默魔女的祕密》、《紫羅蘭永恆花園》、《弦音-連結的一射》，及經典作品《Free!》、人氣手遊《戀與製作人》，全場上百款人氣周邊商品一次集結。
《Silent Witch沉默魔女的祕密》，低調的最強魔女周邊高雄首登場，有巨大毯子、長門簾、小午安枕現貨搶先開箱；《紫羅蘭永恆花園》流沙壓克力磚、陶瓷馬克杯、壓克力場景組，獨特唯美的設計，粉絲們絕不可錯過；榮獲京都動畫大獎特別賞《弦音-連結的一射》從拼圖、長門簾到帆布提袋，不僅實用更值得珍藏；人氣手遊《戀與製作人》消費滿額還可獲得小禮物。現場更規劃《Silent Witch沉默魔女的祕密》收藏卡機，多款精選劇照一起來收集。
我是廣告 請繼續往下閱讀
小熊維尼與熊抱哥黃、粉雙熊搭配同樣吸睛！像是有草莓香氣「抱枕毯」，還有雙人無線合唱的「趣味藍牙麥克風」，再加上「立體造型冰壩杯」、「中筒襪」、「浴巾」等多樣選擇，實用度百分百，療癒指數更是爆表。另外，千萬不能錯過無限玩具出品的「小熊維尼雲朵下的朋友們」絨毛掛飾，雨衣角色耳朵造型設計還能自由穿脫；同步推薦中元恐怖系列「小熊維尼星夜幽靈」夜燈公仔，共有7種款式，小熊維尼和朋友們變成發光小幽靈。
📍活動日期：門市快閃購9月17日15:00起至2025年9月28日(日) 24：00止。單筆消費不限金額報會員手機直接買；集點卡預購，9月29日下午3點起至11月4日 24：00止。會員集滿6點可加價購1款。
◾復古翻頁鐘：1999元
◾陶瓷碗二入組：加價購299元
◾陶瓷杯壺組：加價購799元
◾積木堆堆樂：加價購599元
◾陶瓷餐盤二入組（共2款，款式隨機）：加價購449元
◾造型含蓋馬克杯320ml：加價購399元
◾竹蓋置物收納盒：加價購449元
◾雙材質涼被：加價購899元
◾限量床包三件組：加價購699元
◾PVC透明飲料提袋（共3款，款式隨機）：加價購169元
◾15吋平板筆電包：加價購399元
◾限量造型保溫瓶：加價購499元
◾造型擦手巾二入組：加價購299元
◾雙面文青袋（共2款）：加價購399元
◾吸水大浴巾：加價購299元
◾三合一磁吸充電盤：加價購799元
◾公仔造型街燈：加價購499元
◾真無線藍牙耳機：加價購499元
◾360度摺疊磁吸支架：加價購399元
◾單人折疊椅：加價購699元
◾抱枕毯（共2款）：加價購599元
◾趣味藍牙麥克風（共2款）：加價購699元
◾浴巾2入組：加價購399元
◾中筒襪3雙組（共2款）：加價購169元
◾維尼長毛大玩偶（共2款）：12吋加價購299元；22吋加價購799元
◾蜜蜂維尼造型包：加價購299元
◾12吋維尼頭型厚玩偶（共3款）：加價購199元
◾小熊維尼雲朵下的朋友們（共5款）：單入（隨機）加價購349元／款；四入（隨機不重覆）加價購1399元／款
◾經典維尼磁浮公仔：加價購3499元
◾場景公仔：加價購799元
◾兩用側背包（共2款）：加價購799元
◾側背包（共2款）：加價購799元
◾短夾（共2款）：加價購599元
◾零錢包（共2款）：加價購399元
◾小熊維尼星夜幽靈（共7款）：單入（隨機）加價購179元／款；六入（隨機不重覆）加價購1099元／款
《Silent Witch沉默魔女的祕密》，低調的最強魔女周邊高雄首登場，有巨大毯子、長門簾、小午安枕現貨搶先開箱；《紫羅蘭永恆花園》流沙壓克力磚、陶瓷馬克杯、壓克力場景組，獨特唯美的設計，粉絲們絕不可錯過；榮獲京都動畫大獎特別賞《弦音-連結的一射》從拼圖、長門簾到帆布提袋，不僅實用更值得珍藏；人氣手遊《戀與製作人》消費滿額還可獲得小禮物。現場更規劃《Silent Witch沉默魔女的祕密》收藏卡機，多款精選劇照一起來收集。