▲7-11自9月17日起推出「小熊維尼系列白色森活」集點活動。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲復古翻頁鐘、積木堆堆樂、陶瓷杯壺組、維尼長毛大玩偶(共2。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲PVC透明飲料提袋，材質耐髒好清洗，外出方便好實用。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲造型擦手巾二入組，柔軟蓬鬆，吸水性佳，鈕扣式掛帶，便於吊掛、晾曬。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲三合一磁吸充電盤、公仔造型街燈。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲八合一MAX行動電源、真無線藍牙耳機、360度摺疊磁吸支架。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲趣味藍牙麥克風，附專屬可愛絨毛收納包，麥克風亦可當藍牙音箱使用。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲維尼長毛大玩偶（共2款）長毛限定小熊維尼可愛吸睛，舒適絨毛布表設計，柔軟親膚。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲12吋維尼頭型厚玩偶（共3款），加價購199元／款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲經典維尼磁浮公仔、場景公仔。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲兩用側背包（共2款）超萌小熊維尼造型皮標掛飾，時髦手提設計款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲小熊維尼星夜幽靈(共7款)，底部燈座設計，夜間發光Q萌幽靈更有感，內附電池。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲曼迪傳播將於9月13日起於夢時代購物中心8樓時代會館舉辦「曼迪動漫市集」。（圖／官方提供）

開學季最療癒的「戰鬥力補給」來了！7-11自9月17日起推出「小熊維尼系列白色森活」集點活動，還有迪士尼人氣角色熊抱哥也來助攻，全系列周邊逾60款只要169元起，夏季消暑必收「PVC透明飲料提袋」「立體造型冰壩杯」。並且曼迪傳播將在9月13日起至10月13日於夢時代購物中心8樓時代會館舉辦「曼迪動漫市集」，活動網羅年度話題動畫周邊，還有粉絲最愛拍照打卡牆，動漫迷們記得衝一波！自9月17日下午3點起，7-11全台門市會員不限消費金額可加購任一款週邊，超過60款超萌選擇。推薦純白簡約「復古翻頁鐘」，打瞌睡維尼設計與復刻翻頁造型超吸睛；「積木堆堆樂」訓練手眼協調能力，讓大小朋友玩得不亦樂乎，壓力瞬間OUT！還有機車族必備「雨傘造型機車手機架」，以及「造型保溫瓶」、「15吋平板筆電包」、「陶瓷杯壺組」、「三合一磁吸充電盤」、「公仔造型街燈」等。小熊維尼與熊抱哥黃、粉雙熊搭配同樣吸睛！像是有草莓香氣「抱枕毯」，還有雙人無線合唱的「趣味藍牙麥克風」，再加上「立體造型冰壩杯」、「中筒襪」、「浴巾」等多樣選擇，實用度百分百，療癒指數更是爆表。另外，千萬不能錯過無限玩具出品的「小熊維尼雲朵下的朋友們」絨毛掛飾，雨衣角色耳朵造型設計還能自由穿脫；同步推薦中元恐怖系列「小熊維尼星夜幽靈」夜燈公仔，共有7種款式，小熊維尼和朋友們變成發光小幽靈。📍活動日期：門市快閃購9月17日15:00起至2025年9月28日(日) 24：00止。單筆消費不限金額報會員手機直接買；集點卡預購，9月29日下午3點起至11月4日 24：00止。會員集滿6點可加價購1款。◾復古翻頁鐘：1999元◾陶瓷碗二入組：加價購299元◾陶瓷杯壺組：加價購799元◾積木堆堆樂：加價購599元◾陶瓷餐盤二入組（共2款，款式隨機）：加價購449元◾造型含蓋馬克杯320ml：加價購399元◾竹蓋置物收納盒：加價購449元◾雙材質涼被：加價購899元◾限量床包三件組：加價購699元◾PVC透明飲料提袋（共3款，款式隨機）：加價購169元◾雨傘造型機車手機架：加價購369元◾15吋平板筆電包：加價購399元◾限量造型保溫瓶：加價購499元◾造型擦手巾二入組：加價購299元◾Traveler’s Choice前開式21吋行李箱：加價購1799元◾雙面文青袋（共2款）：加價購399元◾吸水大浴巾：加價購299元◾三合一磁吸充電盤：加價購799元◾公仔造型街燈：加價購499元◾八合一MAX行動電源：加價購1599元◾真無線藍牙耳機：加價購499元◾360度摺疊磁吸支架：加價購399元◾立體造型冰壩杯 附吸管（共2款）：加價購549元◾單人折疊椅：加價購699元◾抱枕毯（共2款）：加價購599元◾趣味藍牙麥克風（共2款）：加價購699元◾砂鍋2.25L：加價購899元◾浴巾2入組：加價購399元◾中筒襪3雙組（共2款）：加價購169元◾維尼長毛大玩偶（共2款）：12吋加價購299元；22吋加價購799元◾16吋坐姿維尼家族置物玩偶（共3款）：加價購399元◾蜜蜂維尼造型包：加價購299元◾12吋維尼頭型厚玩偶（共3款）：加價購199元◾可動大公仔存錢筒：加價購1999元◾小熊維尼雲朵下的朋友們（共5款）：單入（隨機）加價購349元／款；四入（隨機不重覆）加價購1399元／款◾經典維尼磁浮公仔：加價購3499元◾場景公仔：加價購799元◾後背包（共2款）：加價購899元◾兩用側背包（共2款）：加價購799元◾側背包（共2款）：加價購799元◾短夾（共2款）：加價購599元◾零錢包（共2款）：加價購399元◾小熊維尼星夜幽靈（共7款）：單入（隨機）加價購179元／款；六入（隨機不重覆）加價購1099元／款此外， 曼迪傳播將於9月13日起於夢時代購物中心8樓時代會館舉辦「曼迪動漫市集」！活動網羅年度話題動畫《Silent Witch沉默魔女的祕密》、《紫羅蘭永恆花園》、《弦音-連結的一射》，及經典作品《Free!》、人氣手遊《戀與製作人》，全場上百款人氣周邊商品一次集結。《Silent Witch沉默魔女的祕密》，低調的最強魔女周邊高雄首登場，有巨大毯子、長門簾、小午安枕現貨搶先開箱；《紫羅蘭永恆花園》流沙壓克力磚、陶瓷馬克杯、壓克力場景組，獨特唯美的設計，粉絲們絕不可錯過；榮獲京都動畫大獎特別賞《弦音-連結的一射》從拼圖、長門簾到帆布提袋，不僅實用更值得珍藏；人氣手遊《戀與製作人》消費滿額還可獲得小禮物。現場更規劃《Silent Witch沉默魔女的祕密》收藏卡機，多款精選劇照一起來收集。