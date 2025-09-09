我是廣告 請繼續往下閱讀

▲百日咳疫情在多國呈現上升趨勢，但疾管署提醒，百日咳症狀與感冒類似。（圖／疾管署提供）

5劑公費百日咳疫苗 疾管署籲：帶嬰幼兒要定期接種

疾管署表示，國內新增3例百日咳個案，為家庭群聚，指標個案是1月個大男嬰，於8月中出現咳嗽症狀，後續出現呼吸急促、食慾下降情形，送醫後收住加護病房治療。疾管署說明，今年截至9月8日止，累計44例百日咳個案，包括8起家庭群聚、1起家庭延伸校園群聚，今年累計病例數為近10年同期最高。疾管署副署長曾淑慧提到，國內新增3例百日咳確定病例，為北部一起家庭群聚，指標個案為1個月大男嬰，尚未到達接種百日咳疫苗年齡，該名男嬰於8月中旬開始有咳嗽症狀，後因陸續出現食慾下降、尿量減少、呼吸急促等情形至醫院就醫並收住加護病房治療，經檢驗通報，於8月下旬確診。防疫醫師林詠青表示，匡列密切接觸者共計14名，5名為同住家人，其中案母及案姐曾有咳嗽症狀，於9月初檢驗陽性確診，5名同住家人接觸者均已採檢及進行預防性投藥，群聚匡列的接觸者將由衛生單位持續監測至9月21日止。依據疾管署監測資料顯示，國內今(2025)年截至9月8日，累計44例百日咳確定病例，含8起家庭群聚及1起家庭群聚延伸校園群聚，皆為本土病例，年齡以11至18歲共16例為多，其次為6個月(含)以下嬰兒11例，今年百日咳累計病例數為近10年、也就是2016年以來同期最高。國際間今年的百日咳疫情在多國呈上升趨勢，尤以日本疫情最為嚴峻，日本今年截至8月24日累計報告近7萬例，為去(2024)年全年病例數16倍，並為2018年以來最高，多數病例為青少年，分布以東京都及琦玉縣為多，且發生嬰幼兒死亡案例，另於東京、大阪及沖繩等多地已報告有抗藥性菌株。美國今年疫情上升，迄今累計報告逾1.9萬例，高於去年同期；墨西哥今年截至8月下旬報告1,364例確定病例，病例數高於去年同期223例；泛美衛生組織(PAHO)已於8月26日發布警示，美洲地區近年病例數大幅增加，且出現抗藥性菌株。中國去年則因疫苗保護力減弱、多重抗藥性菌株影響導致疫情爆發。疾管署提醒，由於百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染，籲請民眾應提高警覺，有疑似症狀，包括陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等應及時就醫與診斷，以維護自身及家人健康。接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，疾管署說明，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。另外，建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗(Tdap疫苗)，並建議於懷孕第28至36週接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒，另由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種一劑Tdap疫苗。疾管署呼籲，家長或家中較大的兒童務必注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。另國內ACIP和兒童感染症醫學會也建議，11至18歲青少年自費追加一劑減量破傷風白喉百日咳混合疫苗，除了保護青少年避免感染百日咳外，也進而避免他們傳染疾病給同儕及嬰兒。如發現自身或家人出現疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以免造成傳染。