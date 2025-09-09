我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲被羈押一年後獲交保，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤則呼籲賴政府，下一步釋放國民黨工。對此，民進黨發言人戴瑋姍今（9）日批評，凌濤再度跳出來胡亂護航，犯下「三盲」，毫無邏輯與基本民主法治素養。戴瑋姍指出，首先是法盲，嫌犯是否續押或釋放，屬於司法機關的權責，與行政部門無關，但凌濤深受「黨國思維」影響，誤以為政黨可以干涉司法，扭曲事實，誤導社會大眾。其次是理盲。戴瑋姍提到，在國民黨偽造連署書案中，已有超過兩萬份偽造的鐵證，且多數黨工認罪，但至今仍未見幕後指使者現身，更聽不到國民黨中央與朱立倫主席的一句道歉。最後是眼盲，戴瑋姍指出，綠電相關弊案中，遭起訴、判刑的多為國民黨籍人士，相關案件檢調單位仍在偵辦中，凌濤卻選擇性失明，對自家弊案避而不談；她痛批，司法應回歸法律與事實，而非任由國民黨一再操弄雙重標準。