▲權律圈外人妻子遭爆是女星黃承言（左上）親妹妹黃知美（右2）。（圖／翻攝自Follow Me 7）

43歲韓國演員權律以《Voice3》的惡角爆紅，今年5月低調迎娶圈外人女友，婚後也非常保護妻子隱私，從未公開過妻子長相。不過今（9）日，女方身分疑似曝光，遭爆是演員黃承言（黃勝妍）的妹妹黃知美，還傳出妹妹與姊姊一樣有高顏值，長相激似中國女星劉亦菲。據悉，黃承言早在2015年就曾帶著妹妹黃知美一起登上《Follow Me 7》的節目，還一起拍攝寫真，當時姊妹倆的高顏值就被大讚是基因優越的姊妹，妹妹還被說長得像劉亦菲。而對此，權律經紀公司TEAMHOPE出面回應，「權律的妻子不是藝人，所以難以確認她家人的具體情況，請多多諒解」，而黃承言也回應：「這不是我該說什麼的部分，非常抱歉」，皆未正面回應權律妻子的身分。權律在2007年以《奔跑吧鯖魚》出道，出道初期幾乎都是演小角色的他透過精湛演技實力，戲份也越來越多。2008年，以《Voice2》中的連續殺人犯方濟水，成功受到肯定。除了電視劇外，權律也出演過許多電影，像是《冠軍大叔》、《無間對決》等，都獲得好成績。他也因為搞笑個性，成為許多綜藝節目邀約的對象，在2023年加入旅行綜藝《帳篷外面是歐洲》時，因為超強外語實力，還被大讚是「行走的翻譯機」。黃承言有兩位妹妹，一位是這次爆出是權律妻子的大妹黃知美，以及2008年出生，目前未成年的小妹黃秀雅。而3姐妹目前只有黃承言出道，據悉，黃承言曾出演過《一起吃飯吧2》、《不是機器人啊》等多部作品，美貌與演技都備受關注。