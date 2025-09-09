墨西哥8日發生了一起嚴重車禍事故，一列貨運火車在墨西哥城西北部的平交道，將一輛雙層巴士攔腰撞成兩半，造成至少10人死亡、55人受傷。
根據路透社、美聯社等外媒報導，這起事故發生在墨西哥城西北部約130公里處的阿特拉科穆爾科鎮（Atlacomulco），該地是一處堆滿倉庫、工廠林立的工業區。
從網路流傳的影片可以看到，這輛巴士在繁忙的車流中緩慢地駛過鐵軌。此時，一列高速行駛的火車突然從畫面外出現，正好撞上巴士的中間位置。
火車的巨大動能將巴士推離鐵軌，衝出畫面。巴士的前半部停在平交道旁對向車道，後半部則被推到更遠處，停在鐵軌另一側。
目擊者表示，現場沒有看到可見的平交道柵欄或其他停止燈號。
當局表示，事故造成10人死亡，55人受傷。當地媒體報導指出，傷者已被送往該州各地的醫院。
這輛巴士屬於Herradura de Plata巴士公司，車身在事故中被撞爛。巴士公司並未立即回應置評請求。
該火車線路所屬的加拿大太平洋堪薩斯城墨西哥公司（Canadian Pacific Kansas City of Mexico）證實了這起事故，並向遇難者家屬致哀。該公司表示，其人員已在現場，並正與當局合作。
墨西哥民防局表示，當局仍在現場進行處理；州檢察官辦公室則已展開調查。
目擊者描述驚險瞬間
在撞擊發生前，許多車輛仍繼續穿越鐵軌。在巴士駛上鐵軌時，對向車道的車輛都停了下來，但在一輛摩托車迅速穿過平交道之後幾秒鐘，火車便撞上了巴士的乘客側。
在離現場約100公尺外的服務站工作、33歲的桑切斯（Miguel Sánchez）表示，早上七點前，他聽到火車像往常一樣在經過平交道前鳴笛，「我們聽到一聲巨響。我們以為只是一輛車，從沒想過會是一輛載了這麼多人的巴士。」桑切斯說，不久後，大批救護車湧向現場。
另一段影片顯示，巴士停在鐵軌一側，車頂已經不見了。當火車減速停下時，可以看到有人在巴士的頂層走動。影片中，可以聽到一名女子哭喊著「救我，救我」。
米蘭達（Rebeca Miranda）的姊姊和姊姊的媳婦當時都在這輛被撞的巴士上。米蘭達表示，她的姊姊被送往醫院，可以說話，但另一位婦女則在事故中喪生。她們兩人都是家庭幫傭。米蘭達說，她無法在醫院陪伴姊姊，因為她需要弄清楚如何處理另一位婦女的遺體。
米蘭達表示，巴士不應該在火車衝過路口時試圖橫越鐵軌。她悲痛地說，「這真的太不幸了。為什麼？就是為了搶快。那可是人命啊。」
列車平交道事故數量逐年上升
致命的巴士事故在拉丁美洲屢見不鮮。墨西哥政府最新的報告顯示，2023年共發生超過1.2萬起撞車事故，造成超過1億美元的經濟損失，將近1900人死亡、6400人受傷。
今年2月，一輛從旅遊勝地坎昆（Cancun）開往塔巴斯戈州（Tabasco）的巴士在墨西哥南部與一輛拖車相撞起火，造成40多人死亡。
此外，據墨西哥鐵路運輸監管局（Rail Transportation Regulating Agency）九月發布的最新報告，平交道事故是最常見的，且近年來呈上升趨勢。報告指出，去年發生了800起平交道事故，而2020年則為602起。文件中沒有包含事故中的受害者人數。
上個月，瓜納華托州（Guanajuato）發生一起火車撞擊多輛汽車的事故，造成6人死亡。2019年，一列貨運火車在克雷塔羅州（Queretaro）的一個平交道撞上一輛客運巴士，導致9人死亡。
