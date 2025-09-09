歌手楊丞琳今（9）日發表重新錄製20年前主打歌〈曖昧〉，在錄音的第一句就因哽咽而暫停，她表示，「唱到『
曖昧讓人受盡委屈』，突然就紅了眼眶。」但她很快調整狀態：「 這首歌不該有『遺憾』的情緒，它該是『釋然』的狀態。」 為了讓情感更自然，她在最後挑選錄製版本的時候，選擇的都是一氣呵成地錄製完整句子，而非拼接零散的「完美音符」。
20年後再唱〈曖昧〉 不是複製是新生
2005年楊丞琳以一首〈曖昧〉打開樂壇大門，
那時的她帶著少女的青澀與忐忑，將「友達以上，戀人未滿」 的微妙情愫唱得細膩動人，成為代表當時世代的青春BGM。20年 後，當她再次站上錄音室，面對這首「刻進DNA」的歌， 楊丞琳坦言：「一開始很怕，怕辜負經典。因為一直在唱live， 所以很久沒有聽過它原本的樣子了。」
楊丞琳當製作人 不完美最真實
20年後的楊丞琳，也挑梁製作人到親自配唱，從編曲方向到情感拿捏，她以創作人視角重新解構歌曲，〈曖昧〉2025的錄製過程，
意外成為楊丞琳與自我的一次和解」，作為公認的高效完美主義者，她卻在配唱時刻意打破完美，她表示，「20年前的 我總想著『要唱到100分』，但現在我發現，最動人的恰恰是『 不完美』的真實。」
楊丞琳和這次參與編曲的吉他手陳君豪一起打造新版〈曖昧〉，摒棄原版的鋼琴主軸，
轉而以吉他為基底，以溫暖的撥弦勾勒出「時光沉澱」的質感， 吉他的音色更有故事感，像在訴說20年的光陰故事，楊丞琳在聆聽原版音源時更感慨：「即便是同一個人唱這首歌，2 0年前的我，現在不可能再複製了。就算刻意模仿， 也唱不出當年的青澀——時間早就幫我『重置』了。」
