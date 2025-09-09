我是廣告 請繼續往下閱讀

近日宜蘭一名7歲男童，邊看電視邊吃餅乾時不小心將「超人力霸王吊飾」吞下肚，家人緊急帶他到醫院檢查，X光片清楚顯示腹腔內有一個形狀完整的超人力霸王，大小約2.8公分x1.4公分，貼文發上網引發熱烈討論，網友笑稱「史上第一個跟超人力霸王合體的人」。網友在Threads上發文表示，侄子當時一邊看電視一邊吃餅乾，結果不小心把手上的超人力霸王吊飾吞下肚，家人隨即帶他到羅東博愛醫院檢查，醫師表示，吊飾約2.8公分x1.4公分大小，目前已隨腸道蠕動到小腸，男童身體狀況良好，建議回家密切觀察是否能隨排便排出。貼文者還幽默地將超人力霸王吊飾與X光片上的影像擺在一起做對比，並標註「超人力霸王本人在此」，引發網友紛紛留言 有人笑說「史上第一個跟超人力霸王合體的人」、「X光片可以裱框嗎？超酷的」，還有人調侃「接下來這幾天，就是拆大便盲盒的日子」、「超人力霸王：你相信光嗎。」貼文者最後表示，男童並無不適症狀，家人將持續觀察，希望吊飾排出後能清洗乾淨，孩子仍然會喜歡他的超人力霸王。此外，留言區有醫生溫馨提醒，這可等看看，有機會排出，但若有劇裂腹痛（痛到不能走路，活動）、腸阻塞症狀（嘔吐、甚至吐綠色膽汁、無排氣排便2-3天以上）要趕快就醫！但若人活蹦亂跳、照樣調皮吃喝就可觀察。