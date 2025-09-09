我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（9）日終場上漲307.8點或1.25%，收在24855.18點，再創收盤歷史新高，成交量為4927.74億元；其中三大法人合計買超334.21億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連6買」買超356.53億元；投信「連11賣」，賣超16.39億元；自營商（自行買賣）結束連2買「由買轉賣」賣超5.93億元，合計三大法人買超334.21億元。美國非農就業數據意外疲軟，市場消化數據的同時，晶片大廠博通也持續受到強勁財報的帶動，激勵AI類股聯動上漲，美股四大指數週一全面收漲，帶動台北股市今9日開盤上漲103.08點、來到24650.46點，隨後一路走高，最高來到24880.07點、再創歷史新高，終場上漲307.8點或1.25%，收在24855.18點，再創收盤歷史新高，成交量為4927.74億元。中小型股卻相對疲弱，櫃買指數開盤上漲0.4點、來到260.18點，隨後一路走低，尾盤不敵賣壓翻黑，終場下跌0.18點或0.07%，收在259.6點。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲15元、來到1195元，最後一盤爆出8508張買單，終場收在1200元歷史新高價，貢獻大盤指數就有184點；鴻海開盤上漲1元、來到204.5元，盤中最高一度來到208元，終場上漲4元或1.97%，收在207.5元，貢獻大盤指數就有17。IC設計大廠聯發科開盤上漲15元、來到1445元，盤中最高一度來到1515元，終場上漲80元或5.59%，收在1510元。今日個股成交量排行榜前五名為：台玻、華邦電、東元、南亞科、系統電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、金居、聯發科、台達電、東元。