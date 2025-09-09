我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025秋OUT音樂節今年邀請10組來自日本、泰國、中國與多國籍藝人組成的樂團來台演出。（圖／北水處提供）

臺北自來水事業處《2025秋OUT音樂節》即將於10月11、12日登場，場地橫跨公館商圈、臺北自來水園區、公館水岸廣場、寶藏巖旁河濱綠地，8座舞台、近百組國內外藝人，首創壓軸藝人75分鐘專場演出，是臺北最大的街區音樂節，搭捷運即可抵達，輕鬆步行漫遊各大舞台，還可逛遊公館街區品嚐美食，又可在樹蔭環繞、綠意草地與遮陽避雨的永福橋下享受輕鬆愜意的城市音樂體驗。北水處處長范煥英表示，《秋OUT音樂節》自2018年由公館知名音樂展演空間PIPE Live Music 首度舉辦，歷經5屆，已成為臺北南區的秋季盛宴，去年水利處、商業處、公館商圈組織與本處共同參與投入、增加免費舞台區，帶動上萬人潮，周邊旅館滿房，公館商圈、夜市業績翻漲，最重要的是創建了帶動地區發展的公私協力合作模式，政府給予最大支持，民間發揮最大創意與專業，今年走進寶藏巖國際藝術村旁河濱綠地，更加豐富場域特色，在這裡可以放慢腳步，在這裡可以自由選擇聆聽音樂的方式，在都會漫遊、感受、尋找自己，成為臺北最後一片留白。北水處表示，深受樂迷喜愛的 《秋OUT音樂節》今年邁入第6屆，10組國際藝人的演出組合為國內首見，包括日本澀谷系音樂教父 Cornelius（小山田圭吾）闊別7年再度來臺、亞洲第一位獲得DMC大賽世界冠軍的傳奇人物DJ KENTARO、嘻哈才子KID FRESINO與話題樂團「礼賛」、來自東京的影像與音樂製作鬼才VIDEOTAPEMUSIC也再次訪臺演出。另外，首次在臺演出的神秘新團Mola Oddity，由臺灣藝人郭采潔化名Birdy K擔任主唱，攜手5位國際團員組成的遊牧迷幻樂團，近期剛獲得第18屆Freshmusic Awards「最佳新團體」，也獲得倫敦、柏林音樂錄影帶大獎，臺灣處女秀就獻給秋OUT。還有以〈Dab Hi〉MV入圍 2025年金曲獎的蒙古遊牧樂團NaraBara 也將首度來臺，近期與Leo王合作的北京爵士嘻哈歌手小老虎，以及首度來臺的泰國樂團quicksand bed，和攜手臺灣金音迷幻雙人組合 Mong Tong推出EP的泰團FORD TRIO(PLUK-SEK Service)，都將登上秋OUT舞台。《秋OUT音樂節》策展人童志偉表示，《秋OUT音樂節》從音樂風格、舞台設計、到場地布置，都在營造最Chill、舒適的活動氛圍，不僅步行可達、餐飲方便、還有乾淨明亮的廁所，與隨時可以躺著、坐著的悠閒環境，而歷年觀眾以女性居多，因此今年特別嚴選華語樂壇4大話題創作女聲，包括2度受邀的9m88與曲風多元的跨界嘻哈歌手陳嫺靜、風光入圍金曲獎最佳華語女歌手的Karencici、提名金曲最佳新人的Andr參演，完整呈現近10年臺灣新一代女性音樂人的多樣姿態。