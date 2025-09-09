我是廣告 請繼續往下閱讀

因國會議員享有高額津貼與民生物價高漲引爆群眾怒火，總統普拉伯沃在連續數日的全國抗議後，於9月8日宣布內閣大改組，撤換包括財長英卓瓦蒂（Sri Mulyani Indrawati）、政安統籌部長布迪（Budi Gunawan）在內的五名部長，試圖安撫不滿情緒。然而，這場震盪不僅衝擊國內政治，更引發金融市場大幅震盪，雅加達股市當日下跌1.28%，印尼盾兌美元匯率更跌至四個月低點。導火線來自媒體揭露，印尼580名國會議員每人每月可領取5000萬盾（約新台幣9.9萬元）的住房津貼，這筆數字幾乎是雅加達最低工資的十倍。消息傳出後，民眾在生活成本不斷攀升、實質薪資下滑的背景下，憤怒情緒全面爆發，數萬人走上街頭，抗議貪婪與不公。五天的示威行動演變成流血衝突，國家人權委員會批評警方以「不人道手段」鎮壓，至少造成10人死亡，警方則稱為7人，其中包括年僅21歲的外送員阿梵（Affan Kurniawan）。據目擊者表示，他在送餐途中遭警方裝甲車衝撞倒地死亡，迅速成為抗爭的烈士象徵。英卓瓦蒂自2005年以來三度擔任財長，任期累計長達14年，被外界稱為印尼最具國際聲望的經濟官僚。她曾任國際貨幣基金（IMF）執行董事與世界銀行常務董事，在國際金融圈建立高度信譽，被視為印尼穩健財政的象徵。她的政策長期致力於維持赤字控制、強化稅制改革，為印尼在全球投資市場建立穩固信心。然而，她近年也因配合歷屆總統大規模基建與補貼計畫，使公共債務逼近GDP40%，引來部分批評，認為其財政策略失去原有的嚴謹。普拉伯沃（Prabowo Subianto）選擇任命存款保險公司主席波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）接任財長。波巴亞是一名資深經濟學者，曾參與馬里安投資協調部門，並長期提供政府財政顧問。他在就任後表示，將「保持市場信任，並與史里穆利亞尼持續交流」，強調自己是「市場派」，會確保支出效率並推動經濟成長。然而，多數分析人士仍質疑他的實戰經驗不足。印尼經濟與金融發展研究所（INDEF）資深經濟學家哈山（Fadhil Hasan）直言，波巴亞雖具理論能力，但缺乏管理國家財政的紀錄，「不是最佳人選」。除財長與政安部長外，普拉伯沃還撤換了合作社部長、青年體育部長與勞工保護部長，藉此向外界展示整頓決心。同時，他也在上週宣布撤銷住房津貼與國會議員海外考察特權，以緩和輿論壓力。根據《雅加達郵報》報導，雖然街頭局勢暫時降溫，但多個大學學生組織與工會仍警告，若政府不正視大規模裁員、就業低迷與物價上漲等根本問題，抗爭將會持續。官方數據顯示，2025年第一季GDP成長率為4.87%，第二季為5.12%，遠低於普拉伯沃競選時喊出的「五年內達8%成長」目標。波巴亞也在就職時坦言，「若我說經濟能立刻達8%，那是在說謊」，但承諾會盡速推動相關改革。與此同時，國際資金持續觀望，擔憂內閣改組會削弱政策穩定性。專家指出，印尼社會的焦點已從單純的「議員特權」轉向更廣泛的經濟困境。大學教授蘇貝克提（Subekti）分析，這場示威是長期積累的不滿爆發，核心問題在於「民眾看不到政府有效應對通膨與就業壓力的決心」。他警告，若普拉伯沃無法提出有感的政策，印尼可能陷入「政治不穩、經濟低迷、信心流失」的惡性循環。