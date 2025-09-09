總統賴清德接受媒體專訪表示，有意放寬現行外籍家庭幫傭規定，讓就算是1個小孩就好，也不一定要6歲以下，12歲以下也能聘請。對此，台灣勞工陣線協會今（9）日批評，放寬外籍家庭幫傭不僅是持續加大移工剝削，也衝擊國內照顧人員工作權，應將資源帶回公共服務。
據《外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準》規定，申請外籍幫傭須滿足，有3名以上之年齡6歲以下子女；有4名以上之年齡12歲以下子女，且其中2名為年齡6歲以下，等人數及年齡條件限制。
賴清德接受《自由時報》專訪表示，政府勇於解決相關民生議題，也著眼於外籍家庭幫傭鬆綁，政府希望婦女勞動力能釋出，就要協助他們解決問題，因此不一定要2個小孩，也可以1個小孩就好，也不一定要6歲以下，12歲以下也能聘請。
延伸閱讀：總統喊家庭幫傭條件放寬「1小孩也行」 勞動部：評估中
勞陣質疑，家庭幫傭制度仍與家庭看護有所不同，主要工作為「料理家務」，但因為不受《勞基法》規範，不僅薪資遠低於最低工資，也沒有一例一休保障，「即使整月不休息，薪資也不到3萬元」。
而台灣現在的移工政策，仍可以看見部分移工在母國需支付高額仲介費，來台後仍承受沉重債務，並可能遭遇行動受限、文件遭扣押等問題；而若貿然放寬聘僱家庭幫傭，不僅會使現行公共托育服務倒退回家庭化、過度市場化的模式，未來也將衝擊國內照顧人員的工作權與就業機會，進而削弱「0-6歲國家一起養」政策目標。
而勞陣主張，台灣以社會投資的角度促進公共托育服務，在提升公幼與準公幼量能、增加公共托育服務、擴大托育補助，以及放寬彈性育嬰假等政策之下，已開始逐步建立起公共支持體系，不僅讓女性從傳統家務角色中鬆綁，也創造了大量的本國就業機會，而非放寬聘僱外籍幫傭資格。
