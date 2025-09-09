我是廣告 請繼續往下閱讀

近年來博愛座爭議頻傳，立院三讀通過修法，將博愛座修改為「優先席」，交通部也配合修正，訂定優先席統一圖示，納入其他實際需要者，並強調「看不出來不等於沒有需求」，預計年底前請大眾運輸全面更新統一圖示。因應博愛座讓位爭議，立法院6月23日通過《身障權法》第53條修正草案初審，「博愛座」也將更正為「優先席」，且原條文的「老弱婦孺」也改為「或有其他實際需要者」優先乘坐。交通部配合修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，今日正式公布施行。公路運輸監理司司長胡迪琦說明，過去對於博愛座並未訂有統一圖示，各大眾運輸系統各自繪設後張貼，圖示非常混亂，造成民眾容易誤會使用對象而衍生爭議。胡迪琦表示，交通部為使民眾清楚了解優先席涵義，這次修正上開辦法時已會徵衛生福利部完成優先席統一圖示，圖示由左至右分別表達高齡者、孕婦、行動不便者、攜帶幼童及其他實際需要者，交通部也特別說明該圖示是參照國際ISO及日本JIS兩大國際性圖標系統的公共圖標來進行繪製，以利接軌國際。胡迪琦強調，優先席是給每一位有需求的人使用，臨時性的身體不適、其他無法直接透過外觀辨識的隱性需求者等皆可使用，提醒民眾應以同理心、尊重他人為出發點，發揮禮讓的美德，後續也會請各運輸系統透過動態、靜態的宣導，讓民眾能夠更明瞭優先席設置的原意。另考量隱性需求者可能因不好意思或難以清楚告訴他人需要座位，交通部也參考大眾捷運系統提供需求貼紙機制設計了優先席需求貼紙，提供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用，希望在政府和民眾的共同努力下，打造友善的乘車空間。胡迪琦提到，現在大眾運輸業者就可以陸續修改，會要求大家在今年12月31日前要全部改善完成，若未改善，會依照《身障權法》第99條要求限期改善，若未改善可開罰1萬元至5萬元，至於各業者若要修改或是加入不同語言，原則上希望可以在圖示周邊處理，讓大眾可以清楚理解圖示。