今（2025）年6月獲金管會核准後，聯邦銀行今（9）日宣布，正式開辦「虛擬資產保管試辦業務」，也成為國內首家正式開辦該業務的銀行，不僅展現聯邦銀行對創新金融服務的高度重視，也為國內金融業在虛擬資產領域寫下重要的里程碑。聯邦銀行林鴻聯董事長表示，「隨著虛擬資產市場日益成熟，保障客戶資產安全成為金融服務的新挑戰。我們致力於提供符合金融監管要求、具備高安全性的虛擬資產保管服務，為客戶創造更多價值。我們相信，這項服務將提升銀行在數位金融領域的競爭力，並促進台灣金融市場的發展。」聯邦銀行將於試辦期間與 ＭaiCoin 集團合作，提供虛擬資產保管服務，為客戶打造更安全、合規且可靠的虛擬資產管理環境。ＭaiCoin集團創立於2013年，是台灣虛擬貨幣產業開創先鋒、更是數位資產領導品牌，其用戶超過百萬，近年來積極推動數位資產主流化，提供民眾及企業虛擬資產交易、產品服務及區塊鏈技術應用解決方案，深厚服務經驗、專業技術以及創新思維，是聯邦銀行決定與ＭaiCoin合作的主要關鍵。這次虛擬資產保管服務依據金管會的監管指導原則，聯邦銀行將採用ＭaiCoin集團旗下AMIS帳聯網路科技的冷錢包保管解決方案，以小規模方式保管現代財富科技有限公司的虛擬資產，試辦此業務之核心目的是導入銀行嚴謹的風險管理制度及內控流程，為客戶提供值得信賴的託管服務，以確保虛擬資產的存儲、轉移及交易過程中，所有資料都能夠受到充分的保護。展望未來，聯邦銀行強調，將持續擴大規模，建立更務實的虛擬資產保管機制，為客戶提升資產安全保護層級，以落實投資人保護原則。 此外，聯邦銀行也將積極推動客戶教育，協助客戶瞭解虛擬資產的風險控管及相關法律規範，為台灣金融市場的穩定發展貢獻力量。