我是廣告 請繼續往下閱讀

台北上海城市論壇今年輪到上海市來舉辦，傳出時間點可能落在9月25日至27日。對此，台北市長蔣萬安今（9）日表示，兩岸關係千絲萬縷、密不可分，也務必在中華民國憲法以及兩岸人民關係條例的精神與規範之下來逐步推動，而且「雙城好、兩岸好」。但蔣萬安也強調，今年的準備依然是在市府大陸事務小組幕僚作業階段，所以有任何的進展都會向大家來做報告。蔣萬安今日下午出席臺北市114年運動有功團體及人員表揚典禮，並於會前受訪。媒體詢問財劃法爭議明天藍白首長是不是要開記者會？蔣萬安表示，謝謝台中市長盧秀燕特別召集各縣市，他們就會在明天表達地方政府的心聲以及意見。針對雙城是不是已經確定在9月25、26日來舉辦，包括MOU會簽那些內容？ 蔣萬安表示，任何對兩岸正常互動有益的事情他一定全力支持，特別是在兩岸關係越緊張的時候越需要互動和交流。那雙城論壇也是兩岸之間行之有年，最具代表性的地方政府交流，城市之間的交流有很多議題，行之多年有簽訂MOU，也來造福市民朋友。蔣萬安說，他也一再強調兩岸關係千絲萬縷、密不可分，也務必在中華民國憲法以及兩岸人民關係條例的精神與規範之下來逐步推動，而且「雙城好、兩岸好」。所以今年的準備依然是在市府大陸事務小組幕僚作業階段，所以有任何的進展都會向大家來做報告。