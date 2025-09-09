我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白硬闖《財劃法》從中央拿走3753億元給各縣市政府，日前除連江縣跳腳拿得比過去少之外，如今又發現有10縣市同樣拿得比過去少，計算公式出大包。對此台中市議員黃守達表示，市府拍板送出史無前例的「暫定版」總預算，如今灰犀牛要來了，請市長盧秀燕不要推諉責任，當初全力支持的就是她，請拿出具體解方，並負起政治責任，不要讓台中財政與發展陷入無止盡的惡性循環。黃守達表示，亂修《財劃法》的惡果開始了，今天市政會議台中市府拍板送出史無前例的「暫定版」總預算。預算書送進議會已因《財劃法》問題「大遲到」；如今，市政府編預算又只能編出「暫定版」，讓人哭笑不得。黃守達質疑，定期會即將開始，現在面對暫定版的預算，議員要如何進行監督，對預算要如何實質把關？去年許多議員就提醒過市長盧秀燕，在沒有完善配套與溝通的前提下，貿然修《財劃法》將對台中市府的預算與經費造成激烈的動盪，但盧完全視提醒為無物，繼續放任不負責任的立委，進行不負責任的修法。黃守達說，如今灰犀牛要來了，最終承擔惡果的還是市民，請盧秀燕不要推諉責任，當初全力支持的就是她。請拿出具體解方，並負起政治責任，不要讓台中財政與發展陷入無止盡的惡性循環。