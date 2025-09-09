我是廣告 請繼續往下閱讀

▲炎亞綸從幕前轉幕後親力親為。（圖／大浪娛樂提供）

炎亞綸今（9）日宣布和導演稅成鐸成立大浪娛樂，並同步公布四大影視製作計畫，炎亞綸目標3年籌資1.6億台幣，自己也拿出40萬美金（約1200萬元台幣）投資，還為了拉投資，跟大老闆一起去拜大甲媽祖，要神明點頭才願意出錢。從幕前走到幕後，炎亞綸親力親為，走訪各大產業，如傳產、電子科技業尋找投資，笑稱現在很會利用AI工具做報告提案，「還兼粉絲服務跟員工們拍照，很多傳產大亨都有供奉神明，就曾跟著大老闆去拜大甲媽祖，說擲茭杯成功就投資我，幸運有獲得媽祖同意。」他目標3年籌資1.6億台幣，坦言個人也拿出40萬美金投資。今也公開大浪娛樂四大製作計畫，包括：跨海美食節目 《王國的餐桌》、電影《不會台語的我，竟然轉生到本土劇的異世界！》、奇幻影集 《術》以及戀愛綜藝 《戀愛沒有條件》。《王國的餐桌》為文策院與AR Asia Production Limited執行長陳安怡共同發起「Leap計畫」中脫穎而出的亮點IP，顯示國際聲量與市場潛力，《不會台語的我，竟然轉生到本土劇的異世界！》是葉全真首次擔任電影監製，以穿越奇幻結合本土劇形式，打造台語文化的喜劇新敘事，同時也在2024金馬創投一舉奪下「MyVideo劇集創意獎」與「昕璟娛樂劇集獎」，獲得文策院支持，並共同開發劇本，而這兩部作品也成為大浪娛樂重要的出海代表作。影集《術》由曾製作《我願意》並入圍金鐘十項大獎的徐志怡擔任製作人，億萬票房導演姜瑞智執導，他的電影《角頭－鬥陣欸》是今年唯一破億的國片，《進行曲》亦票房告捷。《術》以五術為靈感，融合東方智慧與現代科技，打造華人版的「東方Marvel」。跨海美食節目《王國的餐桌》結合餐飲產業、廚師經濟與商品開發，並串聯跨國餐飲集團，預計於明年三月開錄、七月播出，技術方面則與韓國《黑白大廚》相關團隊合作。戀愛綜藝《戀愛沒有條件》則由一群年輕男女在無人島上展開為期一個月的追愛之旅，並將同步延伸為衍生戲劇，打造戀綜與戲劇IP串連的新格局。炎亞綸提到公司藝人李玉璽也將參與影集《術》的演出，製作人徐志怡笑言絕非炎亞綸施壓，他表示曾和導演姜瑞智在一場聚會中看到李玉璽本人，當時就覺得他很適合詮釋一個「不幸的角色」，又特別邀請編劇和他見面，最後大家一致認為：「李玉璽就是角色本人！」訪問現場眾人笑喊李玉璽真的有反差萌。導演姜瑞智則說：「我們是從影集《我願意》認識的，他不只是喊口號的人，而是一步步拉人入局，真心實意想要推動台灣影視的突破，這樣的態度，讓我對執導《術》更有信心。」