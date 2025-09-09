我是廣告 請繼續往下閱讀

台塑四寶昨日公布業績表現，8月營收衰退，也比去年同月減少逾一成。面臨美國關稅、中國產能過剩及需求萎縮等困境，台塑企業旗下台化、台塑、南亞及台塑石化等，對市場仍樂觀，台化預期第四季營運有望回到今年第二季的水準；台塑也迎接傳統旺季，預估第四季比第三季成長。在大陸產能嚴重失衡、美國川普政府對等關稅衝擊的背景下，台化坦言，第三季營運壓力較大。不過，隨著中國推動淘汰落後產能、鼓勵消費，市場秩序有望逐步回穩。隨著「金九銀十」旺季來臨際，台化表示，唯一生存方法就是「去紅海、去產能」，找差異化市場；雖然短期將影響營收，但有助於改善營運利益。展望後市，台化預估9月營收將略有增長，芳香烴系列產品如苯、PX仍維持健康，苯乙烯表現也優於第二季；PTA/PIA、苯酚、塑膠及纖維產品則大致持平。第四季合併營收可望優於第三季，並有機會回到第二季水準。台塑公司預期第四季營收將比第三季成長，首先，美國可能降息將帶動投資與消費，有助於石化產品需求增加；其次，第四季是部分石化產品（如PE、EVA、PP）的傳統需求旺季 ，加上印度雨季結束，農業灌溉用PVC管等需求增溫 。台塑也將從印度對中國PVC反傾銷稅的裁決中受益 。由於印度對中國的稅率遠高於亞洲其他國家，中國PVC出口至印度的數量將大幅減少，有利台塑提高對印度市場銷售量與價格。另，台塑第四季的歲修廠數將比第三季減少，開工率預計從82%提升至86% 。南亞公司指出，第四季營收預計與第三季持平或略增，主要成長動能來自於AI產業，包括AI伺服器、網通、交換器等對中高階材料的強勁需求。然而，傳統產業面臨轉型挑戰，加上消費性電子產品受到關稅影響已提前備料，庫存待去化、客戶下單謹慎，使得營收成長有限 。在產品線方面，南亞的電子材料、化工產品與塑膠加工產品的第四季營收預計都將有所成長或持平。化工產品中，乙二醇則因歲修及產能調整營收預期略增，丙二酚營收可能下滑。台塑石化預期，在第四季面臨全球原油供給持續增加帶來的油價壓力 。不過，歐美對俄羅斯的制裁以及美國對走私伊朗石油的制裁，仍為油價提供了一定支撐 。在煉製毛利方面，雖然美國駕車旺季結束導致汽油需求減少、汽油價差下跌，但全球多個煉廠因事故或歲修停工，使得汽油價差獲得支撐。另，歐盟不得進口俄羅斯煉製油品，讓歐洲各國緊急進口柴油，亞洲柴油可望往歐洲套利移動，有望帶動新加坡柴油價差上漲。