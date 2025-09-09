不少台灣人都很依賴便利商店，不管是買食物飲料、寄領包裹、影印文件甚至自助洗衣，都可以在一間超商解決。《華盛頓郵報》專文報導，台灣將起源美國的便利商店全面升級，成為民眾生命線，日常生活不可或缺的一部分。
《華盛頓郵報》專文報導，起源於美國的便利商店如今在亞洲蓬勃發展，在台灣更是日常生活不可或缺的一部分。台灣人口約2300萬人，但7-Eleven、全家便利商店、萊爾富、OK mart等連鎖超商幾乎遍布每個街口，數量超過1.4萬家，構成密集的超商生態系統，很少有地方能夠超過台灣。
超商變成家的延伸 學者解讀台灣人高度依賴
17歲黃姓高中生說，「我以前在星巴克念書，但那裡比較吵、很多人在聊天，星巴克很貴。這裡比較安靜，也便宜很多」。她在台大附近一家大型7-Eleven唸書，這家店有咖啡、麵包、證件快照機、印表機、ATM和圖書區，這是她一邊讀書一邊等媽媽下班回家的理想場所。
社會學家張力翔曾撰寫過一本關於台灣便利商店的書，他指出隨台灣經濟增長，超商數量激增，台灣被稱為「過勞島」，工時位居全球最長之列，但休閒時間卻很少，「在這種背景下，便利商店變得更加重要，它可以滿足人們沒有時間時的需求」。
對許多台灣人來說，便利商店就像是家的延伸。孩子放學後會去便利商店寫作業等父母下班、獨立生活的年輕專業人士依靠便利商店解決三餐、辦事。退休人員聚集在那裡喝咖啡、聊天。即使在猛烈的颱風期間，其他商店都關門時，便利商店卻依然開門營業。
研究台灣7-Eleven的西華盛頓大學商學院教授陳時奮（音譯，Shih-Fen Chen）表示：「對台灣人來說，它（超商）已經融入他們的日常生活中，貫穿他們的整個生命。」美國全國便利商店協會（NACS）的萊納德（Jeff Lenard）指出，在美國的住宅空間大很多，有食品儲藏室囤積食物，相較之下台灣及日韓人口密度高、居住空間較小，更仰賴超商補充日常所需。
起源美國商店 在台蓬勃發展
7-Eleven於1927年在美國德州起家，最初只是販賣冰塊的小店，因每天早上7時至晚上11時、一週7天不打烊得名。1960年代部分據點轉為24小時營業，並在接下來10年內將業務拓展到墨西哥、日本、英國。
台灣便利商店熱潮始於1980年，到了2024年全台便利商店銷售額超過130億美元（約新台幣3951億元），其中7-Eleven占了一半以上。
最初台灣7-Eleven因為購買店面來開店導致成本過高，在1990年開始好轉並專注在地化，儘管美國高層擔心茶葉蛋味道太重，但很快就變成7-Eleven最熱銷的產品之一。很快7-Eleven全台的門市數量就超過1000家，並在2000年與美國7-Eleven簽訂永久特許經營合約。
2006年iBon的推出讓7-Eleven發展到新的高度，曾經分散在銀行、郵局和政府櫃檯的事情，現在只需在附近的一家街角小店就能完成。包括訂票、繳費、列印文件、下載土地謄本、叫計程車。其他便利商店也發展各自特色，像全家推出行動便利商店，OK引進無現金自動販賣機，把全台數百處據點變成迷你商店。7-Eleven還與流行文化結合，開設Hello Kitty、貓貓蟲咖波主題店，成為觀光打卡景點。
莫彩曦評比美台7-11 大讚完全不同層次
報導也提到，Youtuber莫彩曦與丈夫亞當比較美台7-Eleven差異的影片獲得340萬觀看次數。她也介紹說，「我在美國長大，只把7-Eleven當成加油站，純粹出於必要才去，而不是因為我喜歡待在那裡。台灣的7-Eleven完全改變我們對超商的想法，真的是完全不同層次。」
文章來源：
How Taiwan took the American convenience store — and turbocharged it
