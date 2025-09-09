我是廣告 請繼續往下閱讀

越南總理范明正（Pham Minh Chinh）近日指示越南國家銀行（State Bank of Vietnam），必須加強監管以查處囤積黃金與惡意操縱市場的行為，並嚴懲任何可能推高價格、導致市場動盪的非法交易。根據《越南快訊》報導，范明正於週日發布的指令中強調，央行必須嚴厲處置違規者，同時密切監測國內外金價變化，及時推出措施以穩定黃金市場，縮小越南與國際價格差距，避免對匯率與利率造成負面影響。近兩週以來，越南金價持續飆升，漲勢引發社會與市場高度關注。根據報導，目前金條價格與國際市場出現顯著落差，專家憂心若不及時調控，恐影響金融穩定與民眾信心。週一（8日）早晨，西貢珠寶公司（Saigon Jewelry Company, SJC）的金條每兩（37.5克）售價已達1億3,150萬越盾（約4,978美元），較國際金價高出近18%。而在1月17日，金價僅為8,730萬越盾，顯示短短兩個月內已出現劇烈漲幅。此次異常行情部分原因是越南央行暫停SJC金條的銷售，並計畫推動新的管理機制，導致市場供需失衡。業界人士指出，若官方不能及時釋放供給或建立更有效的流通制度，金價差距恐進一步擴大。專家提醒，若金價高居不下，不僅會打擊一般消費者購買力，還可能引發囤積、炒作與地下交易，加深金融市場風險。外界將持續關注央行接下來的政策動向，以及越南政府能否在近期內穩定金市局勢。