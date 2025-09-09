我是廣告 請繼續往下閱讀

京華城案被告柯文哲、應曉薇分別獲准以7千萬和3千萬交保，台北地檢署今日提起抗告，並指出五大理由，例如柯文哲授權臉書小編對開庭過程發文是「隔空串證」；柯文哲昨天交保後第一時間發言為李文宗打抱不平，說他是冤獄、案發時根本不在北市府只因為一封簡訊就關11個月，也涉及串證，因此有必要繼續羈押。北檢提出下列五點：1. 依照臺灣高等法院114年8月11日114年度抗字第1881號裁定（被告柯文哲、應曉薇延長羈押抗告遭高院駁回之裁定），認為被告柯文哲涉犯公益侵占罪之部分，仍有重要證人尚未調查完畢。檢方盤點114年10月間尚待交互詰問之重要證人，至少包括：黃景茂（10月2日）、張高祥、范有偉（10月16日）、黃珊珊（10月21日）、吳順民（10月30日）等人。故檢方主張不論貪污罪或公益侵占罪，在證人交互詰問完畢前，仍有羈押之必要。2. 被告柯文哲於昨（8）日具保後，即與本案證人陳智菡、陳宥丞有所接觸，已違反法院具保命遵守之「不得與證人有任何接觸之行為」之事由。3. 被告柯文哲具保後，對即將於114年9月16日至法院作證之共同被告李文宗喊話，然共同被告李文宗就公益侵占之犯罪事實，與被告柯文哲有相互指證之關係。4. 被告柯文哲於羈押禁見中，持續授權特定人士使用其「本人名義」之社群帳號，將法庭活動片面解讀、惡意扭曲、斷章取義，毫不避諱地隔空串證及製造輿論，抹黑、恐嚇對其不利證述之證人。5. 被告應曉薇之部分，尚有證人沈慶京、黃景茂、柯文哲、吳順民待交互詰問。「在證人詰問完畢前，應仍有羈押之必要」為檢察官之一貫主張。