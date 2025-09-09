我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐巧芯指出，國民黨立法院黨團對聯合國2758號決議的態度也相當清楚，在去年9月就曾將此決議逕付二讀。（圖／徐巧芯提供）

聯合國大會今（9）日登場，針對立委呼籲推動台灣名義入聯，外交部常務次長葛葆萱強調，政府立場是「中華民國」為主，但「台灣」也不排除。對此，國民黨立委徐巧芯直呼，這是錯誤的論述，「中華民國派的我不能接受」，將取消原訂後天出席訪問紐約的視導團。聯合國大會今天登場，外交部召開記者會，說明我國今年聯合國及國際民航組織（ICAO）推案。不過，針對立委呼籲推動台灣名義入聯，葛葆萱強調，政府立場是「中華民國」為主，但「台灣」也不排除，最終安排只要能維護國家尊嚴，都可以接受。對此，徐巧芯稍早透過臉書發文指出，這是錯誤的論述，「中華民國派的我不能接受」。我國國號就是「中華民國」，沒有道理以「台灣」為名義「返聯」（非外交部所稱之「入聯」）。徐巧芯說，國民黨團對聯合國2758號決議的態度也相當清楚，在去年9月就曾將此決議逕付二讀。徐巧芯宣布，因此，原訂後天出席視導團，訪問紐約參與「聯合國推案啟動典禮」，但在出發前夕看到外交部的新聞稿，其推動之重點在於「2758號決議僅涉及中國在聯合國的代表權，全文未提及台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系內代表台灣人民。」此立場顯然與本人、本黨截然不同，故取消參與行程以此抗議。徐巧芯強調，中華民國是主權獨立的國家，是聯合國創始會員國。我們支持中華民國參與更多國際組織，也期待友邦為我國發聲以重返聯合國，但絕對不是偷渡台獨主張，「我也不可能為此背書」。