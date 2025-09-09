我是廣告 請繼續往下閱讀

▲基隆市百年老店「蔡家園餅家」近期門口貼上字條，並用紅筆寫下「老闆累了，9月20日退休了！」（圖／翻攝基隆人日常社團）

三代傳承、基隆百年好味道成絕響！老闆親曝熄燈原因

▲「蔡家園餅家」的咖哩餅是許多基隆在地人最愛的好滋味。（圖／GoogleMaps）

基隆市百年老店「蔡家園餅家」宣布將在近期結束營業，有顧客目睹老闆在店門口貼上字條，並用紅筆字寫下「」畫面曝光也讓大批基隆在地人不捨祝福：「祝福老闆退休生活快樂！」位於基隆市中山區安一路，三代傳承破百年歷史，店內的咖哩餅、壽桃以及喜餅，是陪伴了好幾代基隆人的好滋味。不過，近期有民眾在「基隆人日常」發文，表示自己看到蔡家園餅家店門口發現老闆貼上字條寫下「老闆累了，9月20日退休了！」對此，老闆也坦言年紀大了，因為沒有人接手，才會做出熄燈的決定。消息曝光後，立刻讓眾多老饕含淚道別，「我嫁女兒都是訂購他們的古早味喜餅，未來基隆人沒有口福了」、「咖哩餅真的是此生最好吃的」、「未來吃不到咖哩和綠豆碰了，用料超紮實的」、「吃過最好吃的咖哩餅，很重的咖哩香味」、「老闆、老闆娘辛苦了，祝福退休生活愉快」。