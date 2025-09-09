我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德、卓榮泰、李洋今出席「運動部揭牌暨部長布達典禮」。（圖／記者陳明安攝，2025.09.09）

台灣射箭傳來好消息！在南韓光州舉行的2025年世界射箭錦標賽，中華反曲弓女子團體隊伍展現強大韌性，由巴黎奧運國手邱意晴帶領許芯慈、李采璇，一路在淘汰賽連續靠加射驚險晉級，4強戰更是氣走地主、奧運金牌班底的南韓，確定闖進金牌戰，至少收下銀牌。這面獎牌不僅是中華隊睽違6年重返世錦賽決賽，也成為新成立的運動部掛牌後首面大賽獎牌，格外具有象徵意義。台灣隊在資格賽射出1989分，排在第5種子，首輪直接晉級，但自16強起便歷經險境。對德國之戰靠著加射驚險以5：4勝出；8強再度遭遇延長賽，對上美國一度陷入0：4落後，仍憑著強韌心態完成翻盤，最終同樣以5：4晉級。4強對手南韓隊陣容豪華，由林是見（Lim Si-hyeon）、安山（An San）、姜彩榮（Kang Chae-young）組成，這支隊伍不僅是巴黎奧運金牌班底，更在本屆資格賽射出2070分，刷新世界紀錄，氣勢如虹。比賽開局，台灣以57：56先馳得點，但隨後連丟兩局，陷入背水一戰。第4局台灣女將以53：52追平，將比賽拖入加射。最終，台灣以28：27險勝，成功終結地主的強勢氣焰，現場觀眾驚呼連連。中華反曲弓女團上一次打進世錦賽決賽，要追溯到2019年，當時由雷千瑩、彭家楙、譚雅婷聯手完成。如今，許芯慈、邱意晴與李采璇展現新生代射手的接班氣勢，再度將台灣推上世界舞台。體育署升格為運動部後引各界關心，在黃金計畫推動下，各競技項目成績顯著進步，運動部長李洋在受訪時表示：「黃金計畫3.0確實還有需要釐清的問題和爭議，我已請國訓中心競技運動司進一步檢討。我自己也是黃金計畫的受惠者，過去它幫助我們在奧運爭取獎牌，我認為在18到24歲這段基層培養階段，應該給予更多支持，這樣才能讓未來的運動人才持續茁壯。」