台灣體育行政體制今（9）日迎來歷史性轉折。行政院推動的「運動部」在國民體育日正式掛牌，成為行政院二級機關，取代教育部體育署，統籌全國運動政策，並落實「1部1署3中心」的新架構。首任部長確定由兩屆奧運羽球金牌得主李洋接下重任。面對外界關注，他直言：「沒有人覺得自己準備好，但就像打奧運前一樣，我會盡力去做，接受大家監督。」上午10點掛牌典禮正式開始，總統賴清德（Lai Ching-te）與李洋並肩而坐，現場氣氛莊重。被唱名時，李洋顯得有些拘謹與緊張，但仍起身向觀眾致意。致詞時，他再度重申自己上任後的六大施政方針，典禮結束後也與行政院長卓榮泰（Cho Jung-tai）握手致意。李洋坦言，接下部長一職前思考了很久，「這過程很刺激，也跟家人討論過，畢竟我們家族沒有過這樣的經驗。我一直希望能幫助運動員，出發點就是想讓運動員獲得更多支持。」上任第一件事 每天30分鐘運動當被問到「上任後最想做的第一件事」時，李洋重申第落實全民運動方針，希望部內同仁每天運動30分鐘，並強調「會由我自己做起」。他認為，唯有帶頭示範，才能建立全民重視體育的文化。李洋補充，無論是奪奧運金牌還是當部長，挑戰性都一樣大，「很多人不看好我，但我會盡量做到最好。做不好，歡迎大家來檢討、來監督我們。」談及「要把台灣運動帶到什麼境界」，李洋強調，基層聲音最為重要，全民願意投入、重視，才會推動台灣運動往前邁進。他期待透過新部制，建立更完整的體育政策支持系統，從基層扎根到菁英選手培育，都能獲得資源保障，最重要的是與全民共同一起努力，決定台灣運動的未來方向。