民眾黨立委「兩年條款」的期限將至，8席不分區立委將在今年2月全面換血，不過，長期推動代理孕母解禁修法的白委陳昭姿，相關法案至今仍卡關，引發外界關注是否會影響兩年條款的執行。對此，民眾黨主席黃國昌強調，其餘白委的兩年條款不會受到任何影響，並透露：「我今天早上，已經在黨團簽好辭職書了。」黃國昌今（5日）早接受網路節目《誰來早餐》專訪時進一步說明，兩年條款期限將屆，陳昭姿的情況較為特殊，屬於她與前主席柯文哲之間個別處理的議題，並不會牽動其他立委的辭職規劃。他也坦言，今天早上來錄節目之前，他已經在黨團簽好辭職書了。黃國昌指出，立委請辭涉及一定行政程序，因此黨團將於今日收齊辭職書，力拚在2月1日讓新任立委能以最短時間完成銜接。他也不諱言，相關作業仍須經過中選會與內政部程序，「以民進黨政府無恥的程度，空窗期會拖多久？會不會上下其手？」黃國昌強調，這些風險，民眾黨必須事前防範。黃國昌回顧，去年夏天曾有黨代表提案暫緩實施兩年條款，但最終決議仍維持原案，除非柯文哲另有指示；主持人朱凱翔追問，柯是否可能因黃國昌遭司法追殺，而再度指示他留任立委？黃國昌坦言，柯文哲確實曾私下提及此事，但黃認為：「我是主席，我也是總召，希望這個黨讓人感到有制度。」他強調，即便辭去立委，也不代表完全退場，未來黨團運作仍會持續參與，每週二、週五的晨會，仍會與新任立委一同開會。談及後續將投入2026年新北市長選舉，黃國昌順勢點名民進黨立委的雙重角色問題，他直言，不少民進黨立委一邊準備參選縣市長，一邊卻仍占著立委席次、領立委薪水，「老實講，我看不懂啦！」他更點名台南、高雄的民進黨立委，批評其對立法院議事漠不關心，只是在做表面功夫。