天生歌姬A-Lin（黃麗玲）近日因在台東跨年演唱會上的精采表現，再度翻紅，更被封為最幽默女星；除此之外，A-Lin的藝名也受到關注。有網友發文稱A-Lin之所以取這個藝名，就是想當阿妹（張惠妹）、Jolin（蔡依林）的合體，但事實並非如此。A-Lin 6年前受訪時曾親自否認，笑說感謝粉絲的抬愛，A-Lin這個藝名其實是源自於她媽媽叫她的小名「阿玲」。
A-Lin的藝名由來曝光 被傳是阿妹+Jolin
近日一名網友在Threads發文，問大家：「所以你們知道A-Lin的藝名怎麼來的嗎？阿妹+Jolin」，該篇串文曝光後，吸引59萬人次瀏覽、1萬人按讚，更有人在底下留言，言之鑿鑿地說：「是的，一開始唱片公司的定位就是『阿妹的唱腔、Jolin的外表』」，引發粉絲關注。
A-Lin親自解釋藝名：媽媽從小就叫我阿玲
但事實上，A-Lin 6年前上YouTuber「那那大師」的頻道受訪時就解釋過，其實A-Lin這個名字是源於媽媽叫她的小名，「我的名字有一個玲，然後我媽媽就從小就會叫我阿玲」，她決定要出道後，這個名字才被唱片公司包裝，改成比較有記憶點的「A-Lin」。
不過也有網友認為，「阿妹+Jolin」的這個說法確實存在過，「當年她出道，電視宣傳、唱片宣傳打的就是『阿妹+蔡依林』的組合，我親眼看過，完全沒有亂傳，是因為用這個宣傳失敗，所以撤掉了，根本沒人可以取代誰」。
A-Lin出道20週年！闖出自己的情歌天后之路
但不論A-Lin的藝名是否和阿妹、Jolin有關，可以確定的是，A-Lin已經走出自己獨樹一幟的情歌天后風格，代表作〈失戀無罪〉、〈給我一個理由忘記〉、〈幸福了 然後呢〉、〈有一種悲傷〉、〈摯友〉至今都是KTV點播排行上的金曲。今年也是A-Lin出道的第20週年，粉絲也很期待她推出全新專輯或是演唱會，跟大家多多見面。
