歌后A-Lin（黃麗玲）日前在跨年夜上合體張惠妹（阿妹），在台東帶來精彩表演和笑料不斷的脫稿主持，讓A-Lin人氣再度直線攀升。911成員春風更爆料，A-Lin、阿妹、戴愛玲這群姐姐們前天晚上開始彩排，結果喝到隔天凌晨4點。而A-Lin元旦當天也在IG發文，貼出新年美照，直呼：「今天靈魂跟身體都漂亮」、「台東最漂亮的方面」，也讓粉絲開玩笑說回她：「姐姐酒醒了嗎？」
A-Lin酒醒後發文？元旦曬美照自豪：台東最漂亮
A-Lin唱完跨年後，元旦當天在IG發文，一連貼出多張新年美照。只見A-Lin眼神朦朧站在大樹下，整體造型看起來相當酷帥，搭配皮草長大衣，氣勢十足；她也在貼文寫道：「2026第一貼！新的一天、新的開始，今天靈魂跟身體都漂亮」。隨後A-Lin也在自己的限時動態轉發這篇貼文，並高喊：「台東最漂亮的方面」，看起來心情還是很嗨。
粉絲見狀也紛紛開玩笑留言：「姐姐酒醒了嗎？」、「又漂亮又會主持～真的不可能」、「後面是約會的那棵樹嗎」、「新年快樂！！姐昨晚喝了幾杯？」、「2026必須代言7-11商品了吧？新年快樂」、「看到妳又有力量回去工作了」、「現場真的太好笑啦！歌手兼助理主持很殼以餒（可以欸）」。
A-Lin跨年笑料連發！被當迷因梗圖瘋傳
粉絲的留言主要源於A-Lin自己在跨年演唱會的玩笑，她說女明星們在後台不只補妝，還會補「飲料」，更表示台東海濱公園有許多她跟初戀約會的回憶，包含初戀在大樹下給她喝維士比。A-Lin還搞笑翻唱〈娜魯灣情歌〉，把歌詞改成：「那魯ONE、那魯TWO、那魯THREE，那魯7-11」，直接被做成迷因梗圖在網路上瘋傳。
照片來源：A-Lin IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
