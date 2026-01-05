我是廣告 請繼續往下閱讀

前總統陳水扁日前宣布推出新節目《總統鏡來講》，卻在開播前夕突然喊卡，並指稱「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要把阿扁抓回籠」，掀起輿論熱議。至於陳水扁為何只點名卓榮泰？媒體人文翔點破內幕，阿扁可是高端政治玩家，他其實是在測試賴清德眼裡還有沒有他，也在探這命令背後的真正主使者。文翔4日在臉書粉專「文翔政論」談及，阿扁新節目喊卡，他直接點名卓榮泰下令，淺一點看，一來可能阿扁把中監的要求直接上綱到院長命令，或是卓榮泰真的親自下令。不過阿扁是高端政治玩家，他大可以講明直接怪賴清德，但他沒有；他大可以只靠北矯正署，他也沒有。阿扁拿夾在中間的卓榮泰開刀，因為卓什麼話都不能說，並暗示卓的主子才是下手的人。文翔提到，賴清德從台南市長到行政院長都主張過特赦阿扁，但是賴當總統到現在也沒特赦，賴清德還訂排黑條款，讓阿扁兒子陳致中從此不能從政，阿扁在南高兩縣市也幾乎站在賴不挺的候選人這方，恩恩怨怨難斷。文翔認為，阿扁沒直接點名賴清德，是還在測試賴，有沒有節目根本不重要，重要是賴還有沒有打算特赦他，他不會正面跟賴衝突，但種種行為都在跟賴做對，鬥而不破。文翔續指，找卓榮泰開刀只是卓好欺負，罵不敢還口，賴昔日喊赦扁那麼大聲，卓敢擅自關阿扁的節目？NCC都故意放水不想管了，若沒有賴授意，卓敢自作主張？阿扁看得很清楚，扁在測試賴眼裡還有沒有他，也在探這命令背後的真正主使者。