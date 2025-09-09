我是廣告 請繼續往下閱讀

總統在致詞中強調，外界或許會擔心李洋能否勝任，但「能奪下兩面奧運金牌的人，早已證明有能力克服各種困難」。

▲我國運動行政體系即將迎來重大轉折。行政院成立「運動部」於9月9日國民體育日掛牌，正式取代教育部體育署，成為二級機關，首任部長將是奧運羽球雙金名將李洋。（圖／美聯社／達志影像）

運動部

運動部今（9）日正式揭牌，台灣體壇邁入新紀元，總統賴清德與行政院長卓榮泰，在致詞時不約而同引用這句話，「萬事起頭難，難不過奧運金牌！」李洋則以招牌笑容回應，展現從賽場到官場的自信與真誠。總統賴清德表示，運動部成立是台灣體育政策的新里程碑，未來將以「全民運動、競技運動、職業運動」三大軌道為核心，推動全民健康、提升國際能見度、並發展運動產業。全民運動署，推廣基層與社區運動，讓每位國民一生至少有一項運動習慣。國家運動訓練中心與國家運動科學中心，提供菁英選手最完整的訓練與科學後勤。國家運動產業發展中心，提升教練待遇、結合器材與周邊商品，打造運動產業新引擎。對於「政治素人能否勝任」的疑慮，總統與院長的共同金句，既是鼓勵也是託付。李洋則在致詞中提出六大施政藍圖，涵蓋全民運動推廣、競技體系整合、國際賽事能量、運動產業升級、多元平權與青少年培育，展現了將運動員精神轉化為施政行動的決心。「萬事起頭難，難不過奧運金牌」不僅成為運動部揭牌的金句，也象徵新部會的決心與挑戰。從總統的殷切期許到行政院長的政策藍圖，再到李洋的靦腆傻笑，這一刻凝聚了全民對運動發展的期待。運動部未來能否突破體制難關、帶動全民運動與產業發展，正是下一個「奧運級」的挑戰。