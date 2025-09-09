我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德進一步指出，運動部的架構將包含「全民運動署」以及「三中心」，未來將持續推廣全民運動，並強化競技與職業運動發展。（圖／記者陳明安攝）

適逢「國民體育日」，我國運動部今（9）日在台大體育館舉行揭牌暨布達典禮，羽球奧運雙金得主李洋正式接下行政院長卓榮泰頒授的任命令與印信，成為台灣史上最年輕的部會首長。總統賴清德親臨致詞，肯定李洋「已經做好準備」，並強調「萬事固然起頭難，但再難也難不過奧運金牌」。總統賴清德在典禮上致詞，肯定李洋的能力與決心，強調「萬事固然起頭難，但再難也難不過得到奧運金牌，而且還得到兩面奧運金牌」，展現對這位年輕部會首長的高度信心。賴清德指出，李洋過去在賽場上克服無數挑戰，如今轉換跑道，已展現出充分準備。他不僅了解運動員的心聲，也清楚推動運動發展的難處，並提出六項具體工作計畫。賴清德呼籲，行政團隊與全體體育界應全力支持李洋，共同開創全民運動、競技運動與職業運動的新紀元。賴清德進一步指出，運動部的架構將包含「全民運動署」以及「三中心」，未來將持續推廣全民運動，並強化競技與職業運動發展。他特別以棒球12強賽經典一戰為例，強調「Team Taiwan就是台灣精神，台灣精神就是團隊精神」，呼籲體育不分黨派，盼全民與政府一起支持運動員追夢，讓國家在國際舞台持續發光。今天是9月9日全民體育日，也是國家大喜的日子，因為今天運動部正式揭牌成立。我要代表全民感謝我們的李洋部長，也恭喜李洋部長眾望所歸，榮任第一任運動部部長。我要祝福未來的運動部在李洋部長的帶領之下，能夠開啟全民運動、競技運動以及職業運動的新紀元、新里程碑。當然，我也要利用這個機會再度感謝李洋部長，願意承擔這個重責大任。很多人會想說，李洋部長是在運動場上的金牌選手，他是不是有能力帶領運動部？剛剛卓院長已經替大家回答了這個問題，萬事固然起頭難，但是再難都難不過得到奧運金牌，而且還得到兩面奧運金牌。剛剛從李洋部長的致詞當中，我們已經看得出來，他已經做好準備。他不僅僅是了解運動員的心聲，他也了解推動運動發展所碰到的困難。他甚至也提出了未來六項具體的工作計劃。我在這裡要向李洋部長、在場所有運動界的朋友以及全國民眾說，我本人還有卓院長率領的行政團隊一定鼎力支持李洋部長。我也希望我們體育界能夠支持李洋部長，全民都支持李洋部長。另外，我也要感謝林鴻道主席、葉政彥會長、穆閩珠主席還有體育界各位好朋友，感謝你們提供寶貴的意見，給我作為政見。今天我們很高興，能夠正式上路。當然，我也要感謝行政院卓院長、鄭麗君副院長、張惇涵秘書長以及立法院大家的支持，所以我們今天才能夠正式上路。我敬請大家給行政院、立法院，給我們自己一個熱烈掌聲，謝謝你們，沒有你們的幫忙，我們也沒有辦法如期順利上路。▲賴清德致詞時強調：「本人還有卓院長率領的行政團隊一定鼎力支持李洋部長。」（圖／記者陳明安攝）