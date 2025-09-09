我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲獲7000萬交保返家第2天，台北地檢署對民眾黨前主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇的交保裁定提出抗告，並列出5大理由。對此，台北地院已收到抗告狀，但因須整理整卷，因此今天不會送抗告法院、高院今晚也不會裁定。根據北檢列出5大抗告理由，包括認為柯文哲9日赴北院出庭後，與同案證人，民眾黨立院黨團主任陳智菡同車有串供疑慮。根據了解，因陳智菡為偵查中，檢方列入證據清單中之證人，未在北院要傳喚的證人中，柯文哲是否違規，仍待認定。北檢5大抗告理由為，依高等法院8月11日延押抗告裁定，認為柯文哲涉犯公益侵占部分，仍有重要證人尚未調查完畢。盤點10月間尚待交互詰問的重要證人，包括10月2日傳喚台北市都市發展局前局長黃景茂、10月16日傳喚東森電視總裁張高祥和會計師范有偉，10月21日傳喚民眾黨立委，時任台北市副市長的黃珊珊，10月30日將傳喚台北市議員應曉薇顧問吳順民等人。因此檢方主張，無論貪污罪或公益侵占罪，在證人交互詰問完畢前，仍有羈押之必要。至於應曉薇部分，尚有證人威京集團主席沈慶京、黃景茂、柯文哲、吳順民待交互詰問。「在證人詰問完畢前，應仍有羈押之必要」為檢察官之一貫主張。