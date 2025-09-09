我是廣告 請繼續往下閱讀

▲克里斯伊凡在《美國隊長》系列中扮演的史蒂夫羅傑斯，很受觀眾歡迎，粉絲一直期望他能回歸。（圖／摘自IMDb）

▲克里斯伊凡（右）與達珂塔強生（左）早先宣傳《天作之合》時，克里斯身形明顯沒有扮演「美國隊長」時那麼大隻，也是留了鬍子的模樣。（圖／美聯社／達志影像）

漫威英雄片近年來票房與口碑明顯比全盛時期遜色不少，各方有目共睹，大都認為《復仇者聯盟：終局之戰》後，新的英雄缺乏昔日主打角色的觀眾緣和銀幕魅力，因此非死忠粉絲就不再像以往願意湊熱鬧、進戲院，死忠影迷的支持度也在遞減。漫威找回小勞勃道尼在《復仇者聯盟5》改演反派末日博士希望提振聲勢，前「美國隊長」克里斯伊凡，近日出席多倫多影展則被發現剃掉鬍子、胸肌和臂肌又變得明顯，粉絲期盼這是他要回歸《復仇者聯盟5》的徵兆，他當然還沒有鬆口。身為與小勞勃道尼、史嘉蕾喬韓森等同一批最早期漫威英雄片主角的克里斯伊凡，在《復仇者聯盟：終局之戰》只有在《死侍與金鋼狼》回歸，卻是再度飾演《驚奇4超人》裡的霹靂火，而不是以前「美國隊長」史蒂夫羅傑斯的身分再次登場。漫威早已安排史蒂夫退休、交棒給好友山姆，也用了《獵鷹與酷寒戰士》和《美國隊長：無畏新世界》要讓觀眾接受山姆是現任「美國隊長」的事實，可惜迴響就是不如史蒂夫羅傑斯時期那麼熱烈。扮演史蒂夫的克里斯伊凡，在揮別漫威英雄片後，嘗試過在串流平台影片、影集擔任主角，也有電影新片，不過多半沒有太亮眼的成績，不管票房或評價，似乎他仍要在漫威旗下扮演史蒂夫羅傑斯，才會最受觀眾喜愛。今年他在文藝片《天作之合》中飾演女主角達珂塔強生俊帥、深情卻不夠富有的前男友，引發觀眾對於「愛情or麵包」的選擇爭議，總算沒有又白忙一場，只是該片的賣座數字畢竟無法達到漫威英雄片的等級。在宣傳《天作之合》時，克里斯不僅有留鬍子，要看來較削瘦，符合片中「失意演員」的感覺，近日他出現在多倫多影展為新片《Sacrifice》造勢，除了鬍子明顯剃掉，胸肌也明顯隆起，手臂更是比之前要壯碩，他彷彿回到史蒂夫羅傑斯的樣子，粉絲早就期待他回歸漫威英雄片再扮史蒂夫已久，看到他的新模樣，當然興奮至極，只是他沒有承認、漫威也未公布，在正式確定之前，似乎還是不要先高興地太早。