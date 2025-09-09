我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧在車上爆哭，只因捨不得媽媽離開。（圖／李多慧 Threads @le_dahye）

效力於中職味全龍的韓籍啦啦隊女神李多慧，雖然目前在台灣定居，專心應援，不過家人都在韓國，因此經常台、韓兩地奔波，而她今（9）日在Threads上透露媽媽來台陪伴她的假期已經結束即將返韓，讓李多慧罕見爆哭，更直呼：「媽媽，我們就乾脆住在台灣吧！」讓粉絲心疼不已。李多慧稍早在社群曬出自己邊哭邊擦眼淚的影片，其中還有與媽媽的合照，除了對鏡自拍，還有一起在飛機上的合照，可見和媽媽感情十分融洽，而李多慧也難過表示，「我才25歲（26歲），還是會覺得跟媽媽分開很難過，媽媽，我們就乾脆住在台灣吧！」對此不少粉絲紛紛安慰李多慧：「想留在韓國還是台灣都可以」、「沒關係的，住哪都好，住台灣更好。」不過也有粉絲曬出維基百科「歪樓」，提醒李多慧，「抱歉歪個樓，但維基寫26歲？」讓悲傷的留言區氛圍出現不少笑聲，「可能剛滿還不習慣」、「一句話多慧永遠18歲！」事實上，李多慧自2023年決定來台，當時她才24歲，明顯是剛大學畢業的年紀，後續李多慧為了應援與演藝事業決定在台灣定居，回韓國的次數也逐漸減少，李多慧不僅得照顧球場的工作量，同時她的知名度也讓她廣告、代言接不完，假期少之又少，所幸媽媽偶爾會來看望女兒，如今再度面臨分別，難免讓粉絲心疼。