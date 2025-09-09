我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄在遭到李芷霖惡意言論爭議波及後，兩度發聲。（圖／林襄 IG @95_mizuki）

中職味全龍啦啦隊「小龍女」李芷霖（霖霖）近日再度捲入爭議，有對話紀錄流出，疑似她私下批評隊友李多慧外貌，甚至扯出林襄背地裡也嘲諷對方「戽斗」。事件曝光後，引發外界關注，林襄第一時間便透過社群發文，呼籲：「別讓影片成為傷人的工具。」態度明顯挺隊友，後續又再度發聲，澄清自己不會拿別人外表開玩笑。根據網路流傳的對話截圖，李芷霖疑似在私下談話中稱李多慧「粗腿」、「人中長」，並爆料林襄「只是表面和對方好」，甚至說：「上次襄還跟我講，想推薦她去整下巴，像戽斗。」相關言論在社群平台瘋傳，迅速掀起討論，也引起不少李多慧的粉絲不滿。針對被牽扯進風波，林襄今（9）日再度透過社群澄清，強調：「從以前到現在我很清楚被攻擊外表的感受，所以我也從不會拿別人的外表開玩笑。」短短34字，不僅表達自身立場，也間接否認流言。事實上，林襄過去就因外貌常遭到酸民攻擊，從身材到臉蛋自她爆紅以來不斷傳出，而她也多次呼籲外界應以尊重彼此的方式相處。如今再度被牽扯進「戽斗風波」，她的回應被粉絲解讀為「止謠意味濃厚」，不少球迷留言力挺：「襄襄一向很善良」、「希望不要再有人挑撥離間。」