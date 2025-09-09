我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 興達電廠今(9)日晚間發生火警，疑因天然氣洩漏致現場起火，已立即通報消防隊進場協助。（圖／高市府提供）

▲ 高市府消防局晚間8時6分接獲通報後，立即出動路竹、岡山及特一等分隊，共派遣25輛消防車、63名消防人員前往現場。（圖／高市府提供）

興達電廠今(9)日晚間發生火警，副市長林欽榮及相關局處首長已趕赴現場，高市府表示，經初步了解，興達電廠燃氣新2號機進行運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，已立即通報消防隊進場協助，現場明火目前已熄滅，電廠人員均安全，將詳細調查事故原因。截至晚間8時35分空品狀況，風向為西北風，火點周邊感測器無明顯受影響高值情形，濃度約3~15μg/m。市府消防局晚間8時6分接獲通報後，立即出動路竹、岡山及特一等分隊，共派遣25輛消防車、63名消防人員前往現場，並動用化學車、水庫車、空拍機及消防機器人等設備，全力控制火勢，展現高效率救災能量。台電公司表示，經初步了解，興達電廠燃氣新2號機進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，已立即通報消防隊進場協助，現場明火目前已熄滅，電廠人員均安全，將詳細調查事故原因。消防局指出，起火位置為興達發電廠第二廠區內一條天然氣管線，並未波及儲槽及其他關鍵設施，現場亦無人員受困或傷亡情況。台電公司與外包廠商已同步進行斷電與排氣遮斷作業，火勢於救援人員到場後迅速獲得控制，目前目測現場已無火光，情勢穩定。市府強調，將持續掌握現場狀況，並要求台電公司全面檢視電廠設施安全，防範類似事故再度發生。火警詳細起因仍由火調人員進一步調查中，後續調查結果將適時對外說明。