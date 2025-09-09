自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，近日因2023年偷拍案遭判6個月徒刑，並於7月10日入獄服刑。而在鄧佳華入獄後，緋聞女友簡簡透露已單方面向對方宣布分手，但鄧佳華因不能用手機，所以還不知情，不時會關心簡簡近況。不料昨（8）日，鄧佳華插畫家友人在Facebook再度PO出他的手寫信，只見他已切割簡簡，其他內容除了提及金錢外，都是在向另一位女性告白，「我這一生只愛米拉」，讓外界都超傻眼。

鄧佳華友人昨日PO出他的手寫信，他先表示要跟前女友簡簡拿回備用機，似乎正式切割，並請家人幫他留意FB的收益，對於家人的每一句話都與錢有關。之後開始向米拉告白，「當時我不該花心，沒有好好愛著珍惜妳追求妳，我真的很對不起妳」，還深情表示：「我一直放不下的人是妳，因為真心愛著妳，我一時選錯人，導致我受傷」，並在最後強調：「鄧佳華我這一生只愛米拉」。

▲鄧佳華（右1）入獄2個月手寫信切割簡簡！狂告白新對象米拉（左）：一生只愛妳。（圖／鄧佳華IG@dengjiahua0604）
▲鄧佳華（右1）入獄2個月後用手寫信狂告白新對象米拉（左）。（圖／鄧佳華IG@dengjiahua0604）
網友肉搜米拉　疑是曾與他互動的直播主

手寫信曝光後，網友也開始好奇米拉身分，並翻出鄧佳華曾與一位正妹直播主米拉有過多次互動，還一起拍影片跳舞。不過女方某次直播看到有人提起鄧佳華時，直接不耐煩回應：「鄧佳華來幹嘛，不要說有的沒的」，以及看到有人問「想要鄧佳華的自拍照嗎」時，不滿回應「不用我不稀罕」，但目前尚未證實是否跟手寫信中是同一人。

鄧佳華又變心 網友砲轟：死性不改

鄧佳華之前與簡簡交往時，曾說過會一輩子愛著對方，沒想到過沒多久，一輩子愛的女主角又換人，讓網友超傻眼砲轟：「怎麼又換個女生咧？你不是最愛簡簡？？3心2意的男人啊」、「在監獄不忘發春」、「到了監獄還是死性不改」等。

▲鄧佳華入獄2個月手寫信切割簡簡！狂告白新對象米拉：一生只愛妳。（圖／沈培安（夜崎）FB）
▲鄧佳華友人PO出他手寫信。（圖／沈培安（夜崎）FB）
鄧佳華手寫信全文

跟簡簡拿回備用機（有驗證身分的FB和IG）
鄧佳華授權給友人培安管理FB和IG

媽、培安、兆霖，我是佳華，幫我留意每21號或22號我FB收益進到PayPal的錢，接著幫我到屏東監獄官網申請行動接見，再來記得寄錢給我謝謝。（9月份的收到了）在屏東監獄任何照片都可以寄（一個月3張），幫我到我FB和IG的短影音和貼文地方列印照片。1月9號你們會回來屏東監獄接我？

以下幫我轉達一個叫米拉的女孩和拍照標註我

米拉，我是佳華，過得好嗎，我想跟妳說聲對不起，當時我不該花心，沒有好好愛著珍惜妳追求妳，我真的很對不起妳，要是時間重來，我絕對不花心並且追求到妳為上，我一直放不下的人是妳。因為真心愛著妳，我一時選錯人，導致我受傷，我要全心為妳付出才對，而不是她。

鄧佳華我這一生只愛米拉，等我出來會送妳很多妳喜歡的彩虹熊和我對妳的心意
不管我曾經犯下什麼錯誤，都已經是過去式了，我改變了
米拉我對妳是真心的，我很想妳。

資料來源：FB


