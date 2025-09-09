我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德於官邸宴請綠委吃喜來登日本料理。（圖／記者陳威叡攝，2025.09.09）

總統賴清德在立院開議前安排在官邸宴請黨籍立委，今（9）日邀請包括新潮流蔡其昌、鍾佳濱、林俊憲、徐富癸、許智傑、李昆澤；親潘孟安系統伍麗華；民主活水范雲、陳培瑜、張雅琳；綠色友誼連線羅美玲與專業組王正旭。晚餐選擇喜來登的日式料理，事後陳培瑜受訪表示，席間並未聊到黨團幹部一事，而是聚焦許多民生法案，值得大家期待，另轉述總統賴清德對委員們喊話，「別辜負支持者期待」。陳培瑜受訪時表示，席間大家聊的非常開心，跟總統討論關於關稅的問題，許多區域立委也收集民間的聲音反應給總統，包括關稅與颱風災後重建，討論要如何讓災民有感、重建更快速，另有非常多民生法案，讓大家更有感，接下來除了是預算會期外，也會有非常多的民生法案值得大家期待。陳培瑜也轉述，總統希望大家一起努力，府院黨調整隊形，為台灣人民做出更好貢獻，強調「不要辜負支持者的期待」。媒體追問是否討到黨團幹部一事，陳培瑜回應稱，「還真的沒有」。張雅琳則說，總統希望立委帶來地方的聲音，看如何支持讓民眾生活更幸福，總統今天主要是收集大家的意見，然後給大家加油打氣。鍾佳濱表示，主要還是政院提出許多福國利民的政策，但事實上能對民眾說明卻相當有限，代表在政策說明，尤其是要能夠對應到所謂的TA（目標受眾），怎麼有效率的把利多政策給受益族群，因為這次的議題都相當分散，包括關稅、風災重建也好，其實不像是過去疫情期間口罩或疫苗可以讓很多人有感受。鍾佳濱說，行政院推出了很多對於特定對象的照顧政策，但是需要一個更有效的說明跟宣傳體制，包括從立委到地方議員，黨部尤其是要把這樣的宣傳或說明網絡重新建置、恢復起來，不只是行政團隊做得多，那也要讓民眾有感受得到。陳培瑜補充，有很多委員提到選區有很多傳統產業，每一個產業面臨的衝擊不一樣，如何讓基層金融單位對這些產業可以做到雨天不收傘，這是很貼近民意的需求，行政院在政策上如何給予支持，同時跟第一線的金融單位，在政令傳達的過程當中，不要因為執行的狀況，而折損了美意。