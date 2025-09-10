我是廣告 請繼續往下閱讀

iPhone 17亮點一：全面下放螢幕更新率120Hz

然而到了iPhone 17終於讓果粉等到了，四個機型包括iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max全面都有螢幕更新率120Hz

▲iPhone 17系列全面下放120Hz螢幕更新率，果粉等了4年數字系列終於也有120Hz可以使用。（圖/YT@Apple）

iPhone 17亮點二：前置鏡頭全面升級、鏡頭雙向錄影

終於到了iPhone 17全系列新款前置相機搭載「1800萬像素Center Stage」，且鏡頭還可以同時雙向錄影

▲iPhone 17全系列手機前置鏡頭終於從1200萬畫素升級為1800萬畫素，還有支援雙向錄影。（圖/YT＠Apple）

iPhone 17亮點三：iPhone Air超強性能蘋果拼了

不僅是歷史上最薄的iPhone，機身厚度只有5.6mm，另外還採用iPhone 17 Pro同款的A19 Pro晶片，官網列出續航力達到27小時播放，相機更是使用橫、直都好拍的18MP方形感光器

▲iPhone Air的機身主打只有5.6mm超輕薄，晶片搭載A19 Pro超級強大升級，一舉取代iPhone Plus系列。（圖/YT@Apple）

iPhone 17亮點四：iPhone 17 Pro橘色開獎揭曉、沒有黑色

就是一開始爆料的「愛馬仕橘色」

另外，這次Pro系列沒有最基本的黑色，讓許多果粉大感意外，反倒是iPhone 17的綠色、iPhone Air的藍色被廣大果粉喜愛。

▲iPhone 17 Pro顏色揭曉，新色橘色是「愛馬仕橘」，這種比較前衛的顏色真的就是看個人喜好。（圖/蘋果官網）

iPhone 17亮點五：數字系列價格沒漲容量送好送滿

但iPhone 16數字系列剛上市時也是29900元，但容量只有128GB，讓大批果粉又驚又喜，iPhone 17數字系列容量翻倍價格又沒漲，CP值實在太高。

▲iPhone 17台灣價格出爐，不漲價反而容量送好送滿，iPhone 17數字系列容量加倍但沒漲價超級佛！（圖/蘋果官網）