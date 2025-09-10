iPhone 17提升性能亮點一次看！蘋果秋季發表會在今（10）日台灣時間凌晨一點登場，其中iPhone 17一共推出四款新機，出現了許多多年都未更動的系統更新，許多果粉都大讚蘋果這次發表會非常有誠意，社群討論上不少人都已經決定要汰換舊機升級成iPhone 17系列。《NOWNEWS》特別整理了果粉公認「iPhone 17系列新機必買五大亮點」，讓民眾一文就可以抓到重點，考慮自己要不要換新機！
iPhone 17亮點一：全面下放螢幕更新率120Hz
蘋果在iPhone 13 Pro首次出現螢幕更新率120Hz的功能，但當時為了區別數字系列跟高階Pro系列，因此一直到去年iPhone 16系列新機都只有Pro才有120Hz螢幕更新率，然而到了iPhone 17終於讓果粉等到了，四個機型包括iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max全面都有螢幕更新率120Hz，讓大家滑動螢幕更為順暢，反應度也更好！
iPhone 17亮點二：前置鏡頭全面升級、鏡頭雙向錄影
這代iPhone 17終於迎來果粉等了6年的「前鏡頭升級」改革，從iPhone 11開始前置鏡頭都是1200萬畫素，終於到了iPhone 17全系列新款前置相機搭載「1800萬像素Center Stage」，且鏡頭還可以同時雙向錄影，非常強大，超有感大幅度升級。
iPhone 17亮點三：iPhone Air超強性能蘋果拼了
iPhone Plus機型正式走入歷史，過去想要大螢幕的iPhone用戶都會選擇「Plus」系列手機，然而這次蘋果推出首代「Air」系列機款，不僅是歷史上最薄的iPhone，機身厚度只有5.6mm，另外還採用iPhone 17 Pro同款的A19 Pro晶片，官網列出續航力達到27小時播放，相機更是使用橫、直都好拍的18MP方形感光器，整體功能超強大，預估首代iPhone Air銷量會非常不錯，也看出蘋果誠意。
iPhone 17亮點四：iPhone 17 Pro橘色開獎揭曉、沒有黑色
iPhone 17 Pro在發表會前一直不斷有爆料照片出現，表示會有新色「橘色」，但到底是亮橘色還是暗橘色都各有說法，如今答案揭曉，就是一開始爆料的「愛馬仕橘色」，但這種比較前衛的顏色就看個人喜好，不少人認為還是買基本顏色即可。另外，這次Pro系列沒有最基本的黑色，讓許多果粉大感意外，反倒是iPhone 17的綠色、iPhone Air的藍色被廣大果粉喜愛。
iPhone 17亮點五：數字系列價格沒漲容量送好送滿
這次讓最多人跌破眼鏡的就是售價部分，原本預期因為關稅加上爆料會有所漲價，但沒想到iPhone 17系列僅有取代Plus的iPhone Air小漲價，其他維持原價甚至還變相降價，例如iPhone 17數字系列，這次全面淘汰128GB，直接從256GB起跳，台灣售價是29900元，但iPhone 16數字系列剛上市時也是29900元，但容量只有128GB，讓大批果粉又驚又喜，iPhone 17數字系列容量翻倍價格又沒漲，CP值實在太高。
「iPhone 17、蘋果發表會」相關議題
蘋果發表會Apple Watch Ultra 3、S11大螢幕測血壓 SE3平價升級
iPhone 17遭嫌醜不想換！「這支舊款」跳水價8折 台灣人買爆它
不想換iPhone 17！蘋果「公認最神手機」變它：價格甜、水準超高
資料來源：蘋果官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
蘋果在iPhone 13 Pro首次出現螢幕更新率120Hz的功能，但當時為了區別數字系列跟高階Pro系列，因此一直到去年iPhone 16系列新機都只有Pro才有120Hz螢幕更新率，然而到了iPhone 17終於讓果粉等到了，四個機型包括iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max全面都有螢幕更新率120Hz，讓大家滑動螢幕更為順暢，反應度也更好！
這代iPhone 17終於迎來果粉等了6年的「前鏡頭升級」改革，從iPhone 11開始前置鏡頭都是1200萬畫素，終於到了iPhone 17全系列新款前置相機搭載「1800萬像素Center Stage」，且鏡頭還可以同時雙向錄影，非常強大，超有感大幅度升級。
iPhone Plus機型正式走入歷史，過去想要大螢幕的iPhone用戶都會選擇「Plus」系列手機，然而這次蘋果推出首代「Air」系列機款，不僅是歷史上最薄的iPhone，機身厚度只有5.6mm，另外還採用iPhone 17 Pro同款的A19 Pro晶片，官網列出續航力達到27小時播放，相機更是使用橫、直都好拍的18MP方形感光器，整體功能超強大，預估首代iPhone Air銷量會非常不錯，也看出蘋果誠意。
iPhone 17 Pro在發表會前一直不斷有爆料照片出現，表示會有新色「橘色」，但到底是亮橘色還是暗橘色都各有說法，如今答案揭曉，就是一開始爆料的「愛馬仕橘色」，但這種比較前衛的顏色就看個人喜好，不少人認為還是買基本顏色即可。另外，這次Pro系列沒有最基本的黑色，讓許多果粉大感意外，反倒是iPhone 17的綠色、iPhone Air的藍色被廣大果粉喜愛。
這次讓最多人跌破眼鏡的就是售價部分，原本預期因為關稅加上爆料會有所漲價，但沒想到iPhone 17系列僅有取代Plus的iPhone Air小漲價，其他維持原價甚至還變相降價，例如iPhone 17數字系列，這次全面淘汰128GB，直接從256GB起跳，台灣售價是29900元，但iPhone 16數字系列剛上市時也是29900元，但容量只有128GB，讓大批果粉又驚又喜，iPhone 17數字系列容量翻倍價格又沒漲，CP值實在太高。
蘋果發表會Apple Watch Ultra 3、S11大螢幕測血壓 SE3平價升級
iPhone 17遭嫌醜不想換！「這支舊款」跳水價8折 台灣人買爆它
不想換iPhone 17！蘋果「公認最神手機」變它：價格甜、水準超高
資料來源：蘋果官網
更多「iPhone17蘋果發表會」相關新聞。