iPhone舊代機型價格懶人包來囉！蘋果秋季發表會在台灣時間今（10）日凌晨一點登場，iPhone 17全新四款系列新機亮相， 原本大家都預期iPhone 17會因關稅戰漲價，但沒想到結果大出意外，機型多數都是維持售價甚至變相降價。但對於如果預算有限的民眾想換新機，《NOWNEWS》也特別整理官網現在最新的舊款iPhone價格懶人包，讓民眾可以一文看懂今年價格變化、舊機降價幅度！

我是廣告 請繼續往下閱讀
iPhone 17全系列升級！不受關稅影響「幾乎全面凍漲、變相降價」

iPhone 17這次推出四款新機，包括iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，除了晶片效能全部升級之外，還全面下放120Hz螢幕更新率，前置鏡頭全系列也從1200萬畫素升格為1800萬畫素，都是果粉等了好幾年的功能，數字系列都能一起擁有，被稱為是蘋果近幾年最有誠意的一年。

然而在價格方面，原本預期會因為關稅問題導致價格上升，沒想到卻出現意外，iPhone 17數字系列將128GB淘汰，從256GB開始起售29900元，對比iPhone 16數字系列128GB起售也是賣29900元，等於是容量加倍價格不變的「變相降價」超佛心；另外iPhone 17 Pro對比iPhone 16 Pro降價500元；iPhone 17 Pro Max則沒有價格調漲；iPhone Air對比去年iPhone 16 Plus同容量價格，稍微上漲500元，整理來說規格升級，大多數降價或不變，真的很強大。

▲iPhone 17台灣價格出爐，不漲價反而容量送好送滿，iPhone 17數字系列容量加倍但沒漲價超級佛！（圖/蘋果官網）
▲iPhone 17台灣價格出爐，不漲價反而容量送好送滿，iPhone 17數字系列容量加倍但沒漲價超級佛！（圖/蘋果官網）
不想換iPhone 17！官網舊機立刻下殺「最新價格一覽」

而回到傳統，iPhone 17發表完之後，iPhone 16 ProiPhone 16 Pro MaxiPhone 15iPhone 15 Plus也立刻下架停止販售；其他舊款包括iPhone 16、iPhone 16 Plus立刻降價販售；iPhone 16e則是售價沒有改變，預估要等到iPhone 17e發表之後才會降價。

降價幅度方面，iPhone 16數字系列降價跳水4000元，最低只要25900元就可以入手；而iPhone 16 Plus則是降價3000元，最低只要29990元可以入手，如果平常使用的手機已經是iPhone 12以下的人想換新機，都可以參考看看囉，絕對是有感升級！

▲蘋果官網上架全新iPhone 17系列。（圖/蘋果官網）
▲蘋果官網上架全新iPhone 17系列，並下架iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus停止販售；另外iPhone 16數字系列及Plus系列降價販售，iPhone 16e則沒降價。（圖/蘋果官網）
🟡蘋果官網iPhone舊機最新價格整理

📍iPhone 16（降價4000元）
128GB：2萬9900元→ 2萬5900元
256GB：官網下架
512GB：官網下架

📍iPhone 16 Plus（降價3000元）
128GB：3萬2900元→ 2萬9900元
256GB：3萬6400元→ 3萬3400元
512GB：官網下架

📍iPhone 16e（售價未變）
128GB：2萬1900元
256GB：2萬5400元
512GB：3萬2400元

▲蘋果發表會iPhone 17系列全新亮相，官網同步調降舊機iPhone 16系列價格，並下架部份機型。（圖／NOWNEWS社群中心製）
▲蘋果發表會iPhone 17系列全新亮相，官網同步調降舊機iPhone 16系列價格，並下架部份機型。（圖／NOWNEWS社群中心製）
「iPhone 17」相關議題

iPhone 17發表後「回頭買16系列」更省？專家搖頭：最佳時間過了
iPhone 17遭嫌醜不想換！「這支舊款」跳水價8折　台灣人買爆它　
不想換iPhone 17！蘋果「公認最神手機」變它：價格甜、水準超高

資料來源：蘋果官網YouTube@Apple

更多「iPhone17蘋果發表會」相關新聞。

相關新聞

iPhone 17值得買？果粉「公認5大亮點」一覽：神級功能、蘋果拼了

史上最貴！iPhone 17 Pro Max頂規售72900元　「宇宙橙」超閃登場

蘋果發表會Apple Watch Ultra 3、S11大螢幕測血壓　SE3平價升級

蘋果發表會AirPods Pro 3超猛升級！降噪多2倍、量心率、翻譯全給