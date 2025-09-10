iPhone舊代機型價格懶人包來囉！蘋果秋季發表會在台灣時間今（10）日凌晨一點登場，iPhone 17全新四款系列新機亮相， 原本大家都預期iPhone 17會因關稅戰漲價，但沒想到結果大出意外，機型多數都是維持售價甚至變相降價。但對於如果預算有限的民眾想換新機，《NOWNEWS》也特別整理官網現在最新的舊款iPhone價格懶人包，讓民眾可以一文看懂今年價格變化、舊機降價幅度！
iPhone 17全系列升級！不受關稅影響「幾乎全面凍漲、變相降價」
iPhone 17這次推出四款新機，包括iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，除了晶片效能全部升級之外，還全面下放120Hz螢幕更新率，前置鏡頭全系列也從1200萬畫素升格為1800萬畫素，都是果粉等了好幾年的功能，數字系列都能一起擁有，被稱為是蘋果近幾年最有誠意的一年。
然而在價格方面，原本預期會因為關稅問題導致價格上升，沒想到卻出現意外，iPhone 17數字系列將128GB淘汰，從256GB開始起售2萬9900元，對比iPhone 16數字系列128GB起售也是賣2萬9900元，等於是容量加倍價格不變的「變相降價」超佛心；另外iPhone 17 Pro對比iPhone 16 Pro降價500元；iPhone 17 Pro Max則沒有價格調漲；iPhone Air對比去年iPhone 16 Plus同容量價格，稍微上漲500元，整理來說規格升級，大多數降價或不變，真的很強大。
不想換iPhone 17！官網舊機立刻下殺「最新價格一覽」
而回到傳統，iPhone 17發表完之後，iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus也立刻下架停止販售；其他舊款包括iPhone 16、iPhone 16 Plus立刻降價販售；iPhone 16e則是售價沒有改變，預估要等到iPhone 17e發表之後才會降價。
降價幅度方面，iPhone 16數字系列降價跳水4000元，最低只要2萬5900元就可以入手；而iPhone 16 Plus則是降價3000元，最低只要2萬9990元可以入手，如果平常使用的手機已經是iPhone 12以下的人想換新機，都可以參考看看囉，絕對是有感升級！
🟡蘋果官網iPhone舊機最新價格整理
📍iPhone 16（降價4000元）
128GB：2萬9900元→ 2萬5900元
256GB：官網下架
512GB：官網下架
📍iPhone 16 Plus（降價3000元）
128GB：3萬2900元→ 2萬9900元
256GB：3萬6400元→ 3萬3400元
512GB：官網下架
📍iPhone 16e（售價未變）
128GB：2萬1900元
256GB：2萬5400元
512GB：3萬2400元
「iPhone 17」相關議題
iPhone 17發表後「回頭買16系列」更省？專家搖頭：最佳時間過了
iPhone 17遭嫌醜不想換！「這支舊款」跳水價8折 台灣人買爆它
不想換iPhone 17！蘋果「公認最神手機」變它：價格甜、水準超高
資料來源：蘋果官網、YouTube@Apple
我是廣告 請繼續往下閱讀
iPhone 17這次推出四款新機，包括iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，除了晶片效能全部升級之外，還全面下放120Hz螢幕更新率，前置鏡頭全系列也從1200萬畫素升格為1800萬畫素，都是果粉等了好幾年的功能，數字系列都能一起擁有，被稱為是蘋果近幾年最有誠意的一年。
然而在價格方面，原本預期會因為關稅問題導致價格上升，沒想到卻出現意外，iPhone 17數字系列將128GB淘汰，從256GB開始起售2萬9900元，對比iPhone 16數字系列128GB起售也是賣2萬9900元，等於是容量加倍價格不變的「變相降價」超佛心；另外iPhone 17 Pro對比iPhone 16 Pro降價500元；iPhone 17 Pro Max則沒有價格調漲；iPhone Air對比去年iPhone 16 Plus同容量價格，稍微上漲500元，整理來說規格升級，大多數降價或不變，真的很強大。
而回到傳統，iPhone 17發表完之後，iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus也立刻下架停止販售；其他舊款包括iPhone 16、iPhone 16 Plus立刻降價販售；iPhone 16e則是售價沒有改變，預估要等到iPhone 17e發表之後才會降價。
降價幅度方面，iPhone 16數字系列降價跳水4000元，最低只要2萬5900元就可以入手；而iPhone 16 Plus則是降價3000元，最低只要2萬9990元可以入手，如果平常使用的手機已經是iPhone 12以下的人想換新機，都可以參考看看囉，絕對是有感升級！
📍iPhone 16（降價4000元）
128GB：2萬9900元→ 2萬5900元
256GB：官網下架
512GB：官網下架
📍iPhone 16 Plus（降價3000元）
128GB：3萬2900元→ 2萬9900元
256GB：3萬6400元→ 3萬3400元
512GB：官網下架
📍iPhone 16e（售價未變）
128GB：2萬1900元
256GB：2萬5400元
512GB：3萬2400元
iPhone 17發表後「回頭買16系列」更省？專家搖頭：最佳時間過了
iPhone 17遭嫌醜不想換！「這支舊款」跳水價8折 台灣人買爆它
不想換iPhone 17！蘋果「公認最神手機」變它：價格甜、水準超高
資料來源：蘋果官網、YouTube@Apple
更多「iPhone17蘋果發表會」相關新聞。