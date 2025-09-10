小禎（胡盈禎）和李進良離婚後一直沒有穩定交往的對象，近來被直擊和一名激似日本球星大谷翔平的神祕男子約會，身高超過180公分，身分也被起底，疑似是8月中就被拍到一起回家的男友Alan。

▲小禎昨日出席活動時，談到好友沈玉琳近況，直言會幫他一直代班，沒有設置期限。（圖／翻攝自臉書胡小禎）
▲小禎離婚後感情狀況一直成謎。（圖／翻攝自臉書胡小禎）
小禎摟新歡　神似大谷翔平

根據《CTWANT》報導，小禎在9月4日被直擊和經紀人以及另一名男子一同出門，一行人叫了計程車後，經紀人示意要另一個男子坐小禎旁邊，可見交情匪淺，據悉該名男子疑似是小禎的男友Alan。

事實上，早在8月中，小禎就被拍到和Alan逛街聊天，表情上洋溢著幸福笑容，抵達住處時，Alan摸著小禎的背要她先上樓，小禎則轉身繼續跟他說話，等小禎進門後，Alan才在門口抽菸，2分鐘後才進入小禎家門。

小禎新歡神似大谷翔平！小7歲鮮肉身分曝光　她大聊姐弟戀疑放閃

