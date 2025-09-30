我是廣告 請繼續往下閱讀

▲為慶祝早點六週年及「早點生活圈」上線，10月1日至31日活動期間，於指定店家透過早點或合作通路線上點餐，筆筆享6% MPoint點數回饋。（圖／業者提供）

▲早點生活圈是專為早餐市場打造的一站式整合服務，透過多元通路與行銷活動，協助早餐店家大幅提升品牌流量與曝光。（圖／業者提供）

柿子紅科技旗下「早點Morning」，於2025年10月正式宣布推出「早點生活圈」服務，串連知名品牌 城市漢堡、早安有喜、歐嗨唷布朗趣、舉手漢堡、源飯糰、尚品香早餐店、品客多早午餐、林家女孩、吐司歐巴、多元支付 iPASS MONEY、LINE Pay、Pi 拍錢包、台灣Pay、全盈支付、悠遊付、街口支付 與社區管理App 社區幫，透過線上線下營運整合，全面提升早餐市場的經營效率與顧客體驗。為慶祝早點六週年及「早點生活圈」上線，10月1日至31日活動期間，於指定店家透過早點或合作通路線上點餐，筆筆享6% MPoint點數回饋，綁定彰銀信用卡消費額外再折6%和咖啡買一送一限量活動，還有更多指定支付更能獲得雙重優惠，詳情請見官網。早點生活圈是專為早餐市場打造的一站式整合服務，透過多元通路與行銷活動，協助早餐店家大幅提升品牌流量與曝光。作為全台唯一專注於早餐產業的平台，不僅為傳統店家提供簡易的數位轉型工具，也為連鎖品牌提供彈性系統串接。核心價值在於為品牌打造完整的數位生態系，賦能店家透過零成本曝光、精準行銷與數據分析，在競爭中脫穎而出。無論小型街邊店或大型連鎖品牌，「早點Morning」皆能成為經營與行銷夥伴。平台提供簡單上手的數位工具，降低學習成本、有效解決人力不足、點餐出錯等營運痛點；為店家導入新客流、提升品牌知名度，真正實現輕鬆轉型、效率提升的經營效益。創辦人分享：「早點」的初衷，源於對台灣早餐文化的深刻情感。秉持『專為早餐而生』的核心理念，過去用科技解決店家經營痛點，如今更期盼連結科技與文化，讓這份獨特的早餐文化永續。「一份美好的早餐，擁有改變一天的力量，而美好的一天，真的可以從『早點』開始。」深耕早餐市場多年，早點截至2024年底，已成功攜手超過1,500家合作店家。數據顯示線上訂單平均成長超過30%。眾多合作逾5年店家分享：「早點Morning不僅節省了經營心力，多元活動也帶來了源源不絕的新客源。」這些第一線的肯定，正是成為店家長期營運與行銷夥伴的最佳證明。「早點生活圈」承襲早點品牌精神，將價值推向新層次。不僅是消費者的「生活夥伴」，更是店家最可靠的「經營幫手」。讓每個早餐品牌，都能創造新亮點。在顧客生活中無處不在。早點將持續擴大服務，為全台早餐產業打造更高效的數位解決方案，共同迎向令人期待的新篇章！