▲密爾瓦基公鹿前鋒Kyle Kuzma表現低迷。（圖／美聯社／達志影像）

陶林．普林斯（Taurean Prince）：上季出賽80場、先發73場，三分命中率高達43.9%，為球隊最佳外線射手，能有效拉開空間。 AJ Green：上季季後賽G5頂替先發，投進6記三分，系列賽整體三分命中率高達51.4%，被視為高效射手選項。 安德烈．傑克森（Andre Jackson Jr.）：防守潛力出色，擁有6呎6吋（約198公分）身高與近6呎10吋（約208公分）臂展，但進攻尚未成熟。 巴比．波提斯（Bobby Portis）：長期為最佳第六人候選，過去三季場均14分、8.4籃板。雖不常先發，但具備隨時補位的能力。

NBA

NBA密爾瓦基公鹿隊（Milwaukee Bucks）兩屆年度MVP「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）續留，球隊希望重返NBA美國職籃（National Basketball Association）爭冠行列。不過外國媒體也指出，2025-26賽季訓練營的最大變數之一，就是前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）的先發位置是否會被取代。自從公鹿送走克里斯．米德爾頓（Khris Middleton），球隊原本期待Kuzma能以年輕與活力補上先發空缺。不過，他在例行賽表現起伏不定，更在季後賽徹底失去信任。雖然第二戰稍有回穩，但隨著球隊連敗，他的上場時間逐漸被壓縮，第五戰甚至被移出先發名單，全場只打不到13分鐘。美國媒體也列出潛在競爭者，在總教練道克．瑞佛斯（Doc Rivers）的體系下，公鹿有多名人選可能取代Kuzma：今年夏天，公鹿為清出薪資空間放棄了達米安．里拉德（Damian Lillard）的合約，並補進中鋒麥爾斯．透納（Myles Turner），再加上後衛柯爾．安東尼（Cole Anthony）、蓋瑞．哈里斯（Gary Harris）等新援。