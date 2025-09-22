9月教師節連假，麥當勞表示，「買一送一」優惠券加碼！APP全球版買超值全餐「免費送蘋果派」，歡樂送優惠、LINE「金選咖啡買5送5」寄杯優惠。摩斯漢堡表示，全台門市打9折，中秋節、國慶日、光復節連假「套餐9折、第二套6折」優惠一覽。
麥當勞：教師節「買一送一」！金選咖啡買5送5 四大優惠一次看
麥當勞表示，本週「麥當勞買一送一」最新優惠券，加碼吃到教師節！四大優惠買法一次整理。
◾️麥當勞「買一送一」APP全球版優惠券，門市限定：
即日起至9月24日，單點「中杯無糖紅茶買一送一」、單點「中杯無糖綠茶買一送一」。
即日起至9月28日，買超值全餐「免費送蘋果派」、單點「蘋果派現折5元」、單點「中杯雪碧現折5元」、「豬肉滿福堡加蛋＋金選美式咖啡（冰／熱）組合」現折10元。
即日起至9月30日，單點「4塊麥克雞塊現折19元」專屬優惠。
◾️麥當勞「2025夏季優惠券買一送一」教師節爽吃！即日起至10月7日，2025夏季優惠券享可樂、咖啡、焦糖冰奶茶「買一送一」！大薯、6塊麥克雞塊、薯餅等熱銷點心「加1元多一件」，個人套餐「超爽大餐四件組」101元、五件組159元，共享大麥克、勁辣雞腿堡雙人餐209元起，早餐「免費升級咖啡」、雙人早餐159元起，整張吃下來現省2807元。
◾️麥當勞「買一送一」歡樂送優惠繼續吃！10月7日前，焦糖奶茶、可口可樂、檸檬風味紅茶、經典美式咖啡、經典那堤通通「買一送一」；大薯、4塊麥克雞塊、6塊麥克雞塊、薯餅「加1元多一件」。
199元「超爽5件組」雙層牛肉吉事堡、大麥克或勁辣雞腿堡，搭配4塊麥克雞塊+中薯+勁辣香雞翅+38元飲品；239元則有雙層四盎司牛肉堡或2塊麥脆雞腿（原/辣味），
搭配4塊麥克雞塊+中薯+勁辣香雞翅（一份兩塊）+38元飲品。
◾️麥當勞LINE「金選咖啡買5送5」寄杯優惠！即日起至9月28日，使用麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」，開搶「金選咖啡系列買5送5」量購優惠，不論美式（冰/熱）、那堤（冰/熱）爽喝半價優惠，各限量2,000組（數量有限，售完為止）。
摩斯漢堡：全台門市9折！中秋節四大連假優惠一次看
摩斯漢堡表示，9月28日教師節當天，凡持教師證或全教總會員卡於全台門市消費，即可享9折優惠！向老師們表達誠摯感謝（折扣不包含禮盒、包裝商品等MOS Gift系列商品，及摩斯卡購買、加值服務）。
9月底起，摩斯漢堡推出教師節、中秋節、國慶日、光復節連假「套餐9折、第二套6折」四大連假優惠一覽。9月26日至10月27日購買連假限定優惠餐，早餐時段飲品升級「冰橙咖啡」只要20元、午晚餐時段升級「香吉士」或「哈密瓜蘇打」也才20元。使用MOS Order App「跨店取」，同享「第二套6折」優惠。
◾️教師節9月26日至9月29日！早餐「元氣牛肉蛋堡組合」單套優惠價81元（原價90元）、兩套優惠價144元（原價180元），平均一套72元。午晚餐時段「月見培根和牛堡組合」單套優惠價149元（原價165元）、兩套優惠價264元（原價330元），平均一套132元。
◾️中秋節連假10月3日至10月6日！早餐「火腿歐姆蛋布里歐堡組合」單套優惠價72元（原價80元）、兩套優惠價128元（原價160元），平均一套64元。午晚餐新品「月見大阪燒珍珠堡組合」單套優惠價140元（原價155元）、兩套優惠價248元（原價310元），平均一套124元。
◾️國慶日連假10月10日至10月13日！早餐「摩斯炸蝦堡組合」單套優惠價95元（原價105元）、兩套優惠價168元（原價210元），平均一套84元。午晚餐「摩斯鱈魚堡組合」單套優惠價99元（原價110元）、兩套優惠價176元（原價220元），平均一套88元。
◾️光復節連假10月24日至10月27日！早餐「新咕咕雞堡組合」單套優惠價86元（原價95元）、兩套優惠價152元（原價190元），平均一套76元。午晚餐「超級大麥薑燒珍珠堡組合」，單套優惠價104元（原價115元）、兩套優惠價184元（原價230元），平均一套92元。
資料來源：麥當勞、摩斯漢堡
我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞表示，本週「麥當勞買一送一」最新優惠券，加碼吃到教師節！四大優惠買法一次整理。
◾️麥當勞「買一送一」APP全球版優惠券，門市限定：
即日起至9月24日，單點「中杯無糖紅茶買一送一」、單點「中杯無糖綠茶買一送一」。
即日起至9月28日，買超值全餐「免費送蘋果派」、單點「蘋果派現折5元」、單點「中杯雪碧現折5元」、「豬肉滿福堡加蛋＋金選美式咖啡（冰／熱）組合」現折10元。
即日起至9月30日，單點「4塊麥克雞塊現折19元」專屬優惠。
◾️麥當勞「2025夏季優惠券買一送一」教師節爽吃！即日起至10月7日，2025夏季優惠券享可樂、咖啡、焦糖冰奶茶「買一送一」！大薯、6塊麥克雞塊、薯餅等熱銷點心「加1元多一件」，個人套餐「超爽大餐四件組」101元、五件組159元，共享大麥克、勁辣雞腿堡雙人餐209元起，早餐「免費升級咖啡」、雙人早餐159元起，整張吃下來現省2807元。
◾️麥當勞「買一送一」歡樂送優惠繼續吃！10月7日前，焦糖奶茶、可口可樂、檸檬風味紅茶、經典美式咖啡、經典那堤通通「買一送一」；大薯、4塊麥克雞塊、6塊麥克雞塊、薯餅「加1元多一件」。
199元「超爽5件組」雙層牛肉吉事堡、大麥克或勁辣雞腿堡，搭配4塊麥克雞塊+中薯+勁辣香雞翅+38元飲品；239元則有雙層四盎司牛肉堡或2塊麥脆雞腿（原/辣味），
◾️麥當勞LINE「金選咖啡買5送5」寄杯優惠！即日起至9月28日，使用麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」，開搶「金選咖啡系列買5送5」量購優惠，不論美式（冰/熱）、那堤（冰/熱）爽喝半價優惠，各限量2,000組（數量有限，售完為止）。
摩斯漢堡：全台門市9折！中秋節四大連假優惠一次看
摩斯漢堡表示，9月28日教師節當天，凡持教師證或全教總會員卡於全台門市消費，即可享9折優惠！向老師們表達誠摯感謝（折扣不包含禮盒、包裝商品等MOS Gift系列商品，及摩斯卡購買、加值服務）。
◾️教師節9月26日至9月29日！早餐「元氣牛肉蛋堡組合」單套優惠價81元（原價90元）、兩套優惠價144元（原價180元），平均一套72元。午晚餐時段「月見培根和牛堡組合」單套優惠價149元（原價165元）、兩套優惠價264元（原價330元），平均一套132元。
◾️中秋節連假10月3日至10月6日！早餐「火腿歐姆蛋布里歐堡組合」單套優惠價72元（原價80元）、兩套優惠價128元（原價160元），平均一套64元。午晚餐新品「月見大阪燒珍珠堡組合」單套優惠價140元（原價155元）、兩套優惠價248元（原價310元），平均一套124元。
◾️國慶日連假10月10日至10月13日！早餐「摩斯炸蝦堡組合」單套優惠價95元（原價105元）、兩套優惠價168元（原價210元），平均一套84元。午晚餐「摩斯鱈魚堡組合」單套優惠價99元（原價110元）、兩套優惠價176元（原價220元），平均一套88元。
◾️光復節連假10月24日至10月27日！早餐「新咕咕雞堡組合」單套優惠價86元（原價95元）、兩套優惠價152元（原價190元），平均一套76元。午晚餐「超級大麥薑燒珍珠堡組合」，單套優惠價104元（原價115元）、兩套優惠價184元（原價230元），平均一套92元。