▲劉雪華的情路非常不順。（圖／屋檐之夏微博）

▲劉雪華獨居10多年了。（圖／翻攝自微博）

第60屆金鐘獎將在明（17）日盛大展開，其中男女主角獎是最受關注的獎項之一，近來在中國電影超齡飾演90歲阿婆的劉雪華，也曾拿過金鐘視后，更是瓊瑤捧紅的第一女主角，不過劉雪華的感情並不像她的事業一樣順遂，曾和劉德凱論及婚嫁，男方卻劈腿害她流產，後來嫁給台灣編劇鄧育昆，婚姻幸福美滿，鄧育昆卻意外墜樓身亡。今年65歲的劉雪華，剛入行時加入過邵氏影業公司，拍過《冤家》、《情劫》等電影，1980年後，她在台灣以瓊瑤的作品爆紅，如《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《庭院深深》、《在水一方》等等，溫柔婉約、氣質出眾的長相，讓她一舉獲得台灣最受歡迎的藝人。雖然星路順遂，但劉雪華的感情卻相當不順，她曾和台灣男星劉德凱相戀，兩人交往6、7年，也論及婚嫁，但劉德凱到法國拍戲時，卻另結新歡，兩人分手，劉雪華此時已經懷孕，某次她不慎在浴室滑倒，因為胎兒太大，只能摘子宮保命。1999年，劉雪華和鄧育昆因合作電視劇《傻阿甘》相識，身為編劇的鄧育昆非常浪漫，每天都為劉雪華寫詩，吵架時會寫80多張「我愛你」的紙條道歉，兩人才認識3天就決定結婚，鄧育昆曾說剛見到劉雪華時就知道，「這女孩，我要！」婚後更是把她寵上天，劉雪華曾自嘲在老公的照顧下，自己根本是生活無能，連到銀行開戶都不會，鄧育昆又虧她，「她起床得哄，睡覺得摸背，像個小孩一樣。」只是幸福的生活並不長久，2011年鄧育昆在上海不慎墜樓身亡，這對劉雪華來說是一大打擊，多年後劉雪華在《掌聲響起來》中提到老公墜樓的細節，當時傳言他是輕生，劉雪華說，「那天晚上11點多睡了，醒來是半夜4點，我找不到他，看窗戶開著，窗簾在飄，心裡咯噔一下，馬上找朋友幫我去看，結果真的是...」。後來透過檢警調查，才得知當晚鄧育昆是因為家裡衛星信號不好，跑去室外轉動接收器，才不慎失足墜樓。至今仍單身的劉雪華，唯一的遺憾就是沒能和鄧育昆有個孩子，不過她也將一身的能量，全都投入在熱愛的表演中，堅持不做醫美，享受歲月帶給她的痕跡。