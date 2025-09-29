近期新北市土城區某大型建案爆發裝修詐騙案，大批住戶與奧拓設計國際股份有限公司簽裝潢設計與工程承攬契約，裝潢費用從40幾萬到150萬都有，部分住戶已經支付8到9成款項，但裝潢進度卻一直被拖延。台灣住宅品質消費者保護協會表示，原本有收到住戶申請調處，但奧拓卻以新聞曝光後，公司帳戶遭凍結，無法委託律師與住戶調處，取消原定連續3天調處。
受災戶多達140戶 粗估受害金額達上億
約從6、7月開始，Threads、Dcard上就陸續有住戶詢問，裝潢工程似乎被拖延，應該怎麼處理等，不過後續有慢慢裝潢完成，直到9月奧拓幾乎找不到人，裝修進度完全停擺，眾人才發現不對勁，一問之下，受災戶高達140戶，每戶受害金額約40多萬到100多萬不等，粗估金額可能達上億元，目前僅有10多戶完成裝修，並取得家電。
低價裝潢、送驗屋火險 誘屋主簽約
該建案位於新北市土城區莊園街，總戶數高達1663戶，已經銷售1505戶，據了解該建案部分樣品屋，就是代銷公司找奧拓承包。住保會顧問吳翃毅向《NOWNEWS》記者透露，消費者看到樣品屋時，難免會感到心動，奧拓抓住這點，用簽約金7萬元、送驗屋、火災險、代購便宜電器等方式，吸引屋主下定、簽約。
款項已經付了8到9成 裝潢進度全停擺
有部分住戶已經支付8到9成款項，但除了已經完工的10多戶，剩餘的戶數不是還沒動工，就是只做到8成而已，而且連家電也沒拿到。原本受害住戶們還有跟奧拓開協調會，有住戶願意相信奧拓，因為奧拓承諾該住戶某天就會去裝冷氣，沒想到那天奧拓根本沒有出現。受害的已購戶求助代銷公司，代銷則表示，沒有推薦奧拓設計，也沒有介入任何情事，是廠商和屋主自行接洽。
有受災戶在Threads上表示，自己只是100多戶的其中一戶，有其他鄰居是單親媽媽，小孩一直問什麼時候可以住新房子；還有一家人因為租約到期，原以為6月底就能入住，現在只能分開租屋月底就能入住，現在只能分開租屋；更有受災戶指出，自己和家人都是找奧拓，她的估價單是150萬、家人是160萬，他們一共付了252萬元給奧拓，3個月過去，進度還提在敲完隔間跟弄一點天花板。
住保會收到申請調處 奧拓竟取消
住保會後續收到79件住戶申請調處，但奧拓竟然以新聞曝光後，公司帳戶遭凍結，銀行不再給於個人或是融資貸款為由，無法委託律師與住戶調處，取消原定連續3天調處。吳翃毅指出，這就「養套殺」陷阱，先用低價誘騙想省錢的房貸族，屋主在匯款給裝潢公司後，竟然還取消調處，後續根本聯繫不上裝潢公司負責人夫妻。住保會也呼籲受害人盡快報警、向新北市法制局消費者保護會提出申訴。
資料來源：台灣住宅品質消費者保護協會、Threads、新北市法制局消費者保護會
我是廣告 請繼續往下閱讀
約從6、7月開始，Threads、Dcard上就陸續有住戶詢問，裝潢工程似乎被拖延，應該怎麼處理等，不過後續有慢慢裝潢完成，直到9月奧拓幾乎找不到人，裝修進度完全停擺，眾人才發現不對勁，一問之下，受災戶高達140戶，每戶受害金額約40多萬到100多萬不等，粗估金額可能達上億元，目前僅有10多戶完成裝修，並取得家電。
低價裝潢、送驗屋火險 誘屋主簽約
該建案位於新北市土城區莊園街，總戶數高達1663戶，已經銷售1505戶，據了解該建案部分樣品屋，就是代銷公司找奧拓承包。住保會顧問吳翃毅向《NOWNEWS》記者透露，消費者看到樣品屋時，難免會感到心動，奧拓抓住這點，用簽約金7萬元、送驗屋、火災險、代購便宜電器等方式，吸引屋主下定、簽約。
有部分住戶已經支付8到9成款項，但除了已經完工的10多戶，剩餘的戶數不是還沒動工，就是只做到8成而已，而且連家電也沒拿到。原本受害住戶們還有跟奧拓開協調會，有住戶願意相信奧拓，因為奧拓承諾該住戶某天就會去裝冷氣，沒想到那天奧拓根本沒有出現。受害的已購戶求助代銷公司，代銷則表示，沒有推薦奧拓設計，也沒有介入任何情事，是廠商和屋主自行接洽。
有受災戶在Threads上表示，自己只是100多戶的其中一戶，有其他鄰居是單親媽媽，小孩一直問什麼時候可以住新房子；還有一家人因為租約到期，原以為6月底就能入住，現在只能分開租屋月底就能入住，現在只能分開租屋；更有受災戶指出，自己和家人都是找奧拓，她的估價單是150萬、家人是160萬，他們一共付了252萬元給奧拓，3個月過去，進度還提在敲完隔間跟弄一點天花板。
住保會後續收到79件住戶申請調處，但奧拓竟然以新聞曝光後，公司帳戶遭凍結，銀行不再給於個人或是融資貸款為由，無法委託律師與住戶調處，取消原定連續3天調處。吳翃毅指出，這就「養套殺」陷阱，先用低價誘騙想省錢的房貸族，屋主在匯款給裝潢公司後，竟然還取消調處，後續根本聯繫不上裝潢公司負責人夫妻。住保會也呼籲受害人盡快報警、向新北市法制局消費者保護會提出申訴。
資料來源：台灣住宅品質消費者保護協會、Threads、新北市法制局消費者保護會