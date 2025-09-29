今天9月29日是個特別的日子，教師節全民補假一天！每年的9月28日是孔子誕辰紀念日，也是教師節（Teacher's Day），從2025年開始，「教師節」正式列入國定假日，不只教師，全民都放假，而今年教師節剛好在星期天，因此9月29日補假一天，依法這天上班的話，可以領雙倍薪水，相關規定一次看。
立法院在5月三讀通過「紀念日節目實施條例」修法，教師節正式列入國定假日。因為今年教師節剛好落在星期天，依法隔日也就是星期一補假一天，也就是說，2025教師節連假落在9月27日到29日，一共3天。
教師節上班有雙倍薪嗎？
新北市勞工局表示，如果在9月27日到29日教師節3天連假上班的話，要留意以下相關加班費計算，如果老闆或公司違反規定的話，依勞基法可處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊，籲請業者務必遵守法令規定，以免觸法受罰。
教師節連假出勤與休假原則
📍比照行政機關辦公日曆表出勤的月薪制勞工：
▪ 事業單位應給予勞工補假 1 天，且工資照給。
▪ 若需勞工於補假日出勤： 必須徵得勞工同意，並應加倍發給當日工資。
📍法定休假日（教師節）遇到休息日或例假：
▪ 雇主應給予勞工補假 1 天。
勞資雙方注意事項
📍明確約定補假日期： 由於補假日與休息日出勤的工資計算方式不同，勞資雙方應明確約定補假日期。
📍註記備查： 應將補假日期註記於排班表或出勤紀錄，以避免日後產生休假日數不足或出勤工資計算的爭議。
資料來源：新北市勞工局
我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市勞工局表示，如果在9月27日到29日教師節3天連假上班的話，要留意以下相關加班費計算，如果老闆或公司違反規定的話，依勞基法可處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊，籲請業者務必遵守法令規定，以免觸法受罰。
教師節連假出勤與休假原則
📍比照行政機關辦公日曆表出勤的月薪制勞工：
▪ 事業單位應給予勞工補假 1 天，且工資照給。
▪ 若需勞工於補假日出勤： 必須徵得勞工同意，並應加倍發給當日工資。
📍法定休假日（教師節）遇到休息日或例假：
▪ 雇主應給予勞工補假 1 天。
📍明確約定補假日期： 由於補假日與休息日出勤的工資計算方式不同，勞資雙方應明確約定補假日期。
📍註記備查： 應將補假日期註記於排班表或出勤紀錄，以避免日後產生休假日數不足或出勤工資計算的爭議。
資料來源：新北市勞工局