立法院表示，三讀通過「紀念日節目實施條例」草案，確定新增「4+1」多5天放假。迎接928教師節，民眾好奇問：「9月29日有放假嗎？教師節是國定假日嗎？」行政院人事行政總處表示，提供修正版2025行事曆。除了9月27日至9月29日三天教師節連假，還有10月4日至10月6日三天中秋節連假、10月10日至10月12日三天雙十連假、10月24日至10月26日三天光復節連假一次整理。

即將迎接9月28日教師節，不少民眾問：「9月29日有放假嗎？教師節是國定假日嗎？」今年教師節因立法院表示，「還假於民」，三讀通過「紀念日節目實施條例」草案，確定多5天國定假日。

◾️2025教師節連假：9月27日(六)至9月29日(一)，一共休息3天(新制)。

今年因「紀念日節目實施條例」三讀通過，新制增加教師節為國定假日，又因2025教師節在週日，往後延一天補假，變成了周六、周日、周一共三天連假，而且是全民皆可放假、且需補班補課。

▲教師節、中秋節以及國慶日連假可以靈活運用，從9天連假到16天連假都有，就看上班族自己的規劃。（圖/NOWnews社群中心製圖）
▲2025行事曆教師節、中秋節及國慶日連假覽。推薦請假攻略。（圖/NOWnews社群中心製圖）
《NOWNEWS》為大家整理「10月連假」一圖看懂：

◾️2025中秋節連假：10月4日(六)至10月6日(一)，一共休息3天。

◾️2025雙十國慶連假：10月10日(五)至10月12日(日)，一共休息3天。

◾️2025光復節連假：10月24日(五)至10月26日(日)，一共休息3天(新制)。

其中，中秋節與雙十國慶為原訂連休國定假日。而2025光復節適逢周六，往前一天補假，變成了周五、周六、周日一共三天連假。

▲民國114年（西元2025年）行事曆修正版。（圖／翻攝自行政院人事行政總處官網）
行政院人事行政總處則調整了「中華民國一百一十四年政府行政機關辦公日曆表（修正版）」，提供民眾參考。提醒大家，到年底前還有新增「行憲紀念日」12月25日放假一天。

資料來源：立法院行政院人事行政總處

