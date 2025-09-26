大樂透中秋加碼持續送出百萬紅包！大樂透第114091期今（26）日晚間開獎，但台彩公布開獎結果，本期大樂透頭獎仍未開出，大樂透累積連3摃，下期(9/30)預估銷售1.3~1.5億元，頭獎累積金額預估上看1.2億元。
9月26日大樂透中秋加碼「100萬元大紅包」開出情況，本期61組中開出13組，總中獎注數為16注，其中10組為單注中獎，3組為2注均分，本期尚有48組100萬獎項未開出，將於次期(9月30日)繼續加開。
🟡9/26大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第114091期）
大樂透獎號：01、02、25、29、41、49，特別號35。
49樂合彩：01、02、25、29、41、49。
今彩539：03、07、14、25、34。
39樂合彩：03、07、14、25、34。
三星彩：3、7、2。
四星彩：9、3、1、4。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
🟡9/26大樂透中秋加碼中獎獎號、彩券行一次看
📍第3組：03、08、33、35、37、38（2注均分，各得50萬）
宜蘭縣蘇澳鎮蘇北里中山路一段73號1樓－三星彩券行
臺中市北屯區平德里北平路三段83號－順進億彩券行
📍第9組：07、15、16、19、20、21
臺北市中山區遼寧街261號1樓－億彩彩券行
📍第12組：09、23、27、32、33、49
桃園市桃園區長德里中正五街120號(1樓)－柚會發彩券行
新北市中和區壽德街22之2號－得勝讚彩券行
📍第16組：09、18、20、33、39、46
高雄市左營區果峰街39號－神奇富翁彩券行
📍第17組：21、33、34、37、43、44
雲林縣土庫鎮宮北里建國路166號1樓－獎來也彩券行
📍第19組：03、15、32、35、38、40
臺北市中正區汀州路一段252巷1號1樓－龍口彩券行
📍第24組：09、19、31、32、33、46
宜蘭縣五結鄉五結村五結路二段455號1樓－金雞母彩券行
📍第26組：22、28、29、33、41、47
新北市中和區和平街105號1樓－巨財投注站
臺北市中山區松江路297巷21號－松江彩券行
📍第30組：05、16、25、31、40、41
屏東縣長治鄉潭頭村潭頭路192之6號－亮鑫鑫彩券行
📍第32組：10、20、28、31、45、46
臺北市信義區松山路198號1樓－迎錢彩券行
📍第34組：10、16、23、27、35、47
新北市淡水區中山路95巷4號(1樓)－大四喜彩券行
📍第57組：07、26、27、29、36、38
屏東縣屏東市大埔里民族路295號－福滿旺彩券行
📍第61組：05、17、33、42、43、46
新竹市北區中興里北門街5號－一樓照達商行
