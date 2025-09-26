我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌涉民進黨立委王義川跟拍疑雲，今（26）日有媒體加碼爆料，黃國昌透過吹哨者協會長期指揮一組狗仔，而這組狗仔的「頭」，是曾長期在《民報》撰寫獨家新聞、後進入官方媒體的記者「蕭依依」，蕭姓記者甚至主動擔任媒體記者聯誼會總幹事，試圖全面掌控話語權，私下仍與黃國昌密切合作。根據《鏡報》今日爆料，黃國昌以吹哨者協會的名義，透過律師鄭深元，聘請與前公司有薪水糾紛的S姓女記者進行跟拍，而S女也成為組建跟拍團隊的頭，並以「蕭依依」作為筆名，借用《菱傳媒》的名片工作，部分狗仔則另持《民報》的名片，藉此分散注意。後續「蕭依依」又在《民報》刊登多起獨家直擊新聞，也疑似涉入時任賴清德競選總幹事潘孟安的「豪宅偷拍案」，期間《民報》今日聲明表示，他們9月已經更換經營者，新的經營團隊和這些事都無關，蕭依依也非民報記者。隨後「蕭依依」憑《菱傳媒》名片走跳政府機關，短短數個月後進入官方媒體任職，開始深耕政府機關、媒體圈、律師界與公關圈的關係。《鏡報》指出，「蕭依依」還，在成功當選聯誼會會長後，代表各家媒體與公家機關對口，還成為該路線媒體的窗口，權力一把抓；而「蕭依依」仍持續與黃國昌密切合作。雖然《鏡報》並沒有明確點出「蕭依依」是誰，但媒體間盛傳是現任《中央社》主跑北檢的記者；對此，《中央社》胡婉玲表示，對於大家瘋傳這麼多訊息，關鍵還是必須有人出來舉證是誰，才能找當事人，後續事宜，會依法依程序進行，勿枉勿縱。